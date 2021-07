Hochkarätiger Gegner: Der VfB Stuttgart empfängt den FC Barcelona zu einem Testspiel in der Mercedes-Benz Arena. SPOX erklärt, wie sich das Duell heute live im TV und Livestream sehen lässt.

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona: Anstoß und Ort zum Testspiel

Das letzte Testspiel ist ein echter Härtetest: Zum Abschluss der Vorbereitung auf die neue Saison tritt der VfB Stuttgart am heutigen Samstag, den 31. Juli , gegen den FC Barcelona an. Angestoßen wird die Partie um 18 Uhr, Schauplatz ist die Mercedes-Benz Arena. In der Heimstätte der Schwaben werden 25.000 Zuschauer Platz nehmen dürfen.

Barca befindet sich seit kurzem in Deutschland, absolviert im baden-württembergischen Donaueschingen ein knapp einwöchiges Trainingslager und verbindet diesen Aufenthalt mit dem Test in Stuttgart.

VfB Stuttgart vs. FC Barcelona: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem VfB und den Katalanen lässt sich heute live im TV und Livestream verfolgen. Der österreichische Fernsehsender ServusTV besitzt die Rechte an der Übertragung der Partie und wird sein Programm auch online als Livestream anbieten. Hier geht es direkt zum Livestream. Los geht es um 17.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem Anstoß in Stuttgart. Oliver Forster kommentiert das Spiel.

VfB Stuttgart: Testspiele in der Saisonvorbereitung

Aufgepasst, Barca: Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo hat kein Freundschaftsspiel in der bisherigen Vorbereitung verloren. Auf ein 10:1 gegen den SV Hollenbach folgte ein 3:0 gegen den FC St. Gallen. Die Stuttgarter kamen schließlich nicht über ein 1:1 gegen den SV Darmstadt 98 hinaus, woraufhin Liga-Rivale Arminia Bielefeld dann aber wiederum mit einem 5:2 abgefertigt wurde.

Und was hält nun der Test gegen den spanischen Pokalsieger für ein Ergebnis bereit? Der VfB wird bemüht darum sein, es vor dem Pflichtspiel-Start am 7. August im DFB-Pokal gegen Berlin-Klub BFC Dynamo positiv zu gestalten - und natürlich auch zur Freude der anwesenden Fans.

Barcelona startete übrigens mit einem 4:0 gegen den katalanischen Klub Gimnàstic de Tarragona in die Vorbereitung, danach gab es ein 3:1 gegen den FC Girona.

Nach Deutschland gereist ist Barca unter anderem mit Antoine Griezmann und Neuzugang Memphis Depay. Lionel Messi gehört angesichts seines zum 30. Juni ausgelaufenen Vertrags offiziell nach wie vor nicht zum Klub, kehrte durch seine Copa-America-Teilnahme aber auch erst am Mittwoch aus dem Urlaub zurück, sodass der argentinische Superstar für das Stuttgart-Spiel ohnehin kein Thema gewesen wäre.