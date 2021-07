Eine Woche vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga testet Werder Bremen heute zwei Mal gegen Feyenoord Rotterdam. Wo Ihr die Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ungewohnt früh startet Werder Bremen in diesem Jahr in den Ligaspielbetrieb. Der Grund dafür ist ganz einfach! Die 2. Liga legt zwei Wochen vor der Bundesliga los und nach dem Abstieg in der vergangenen Saison sind die Hanseaten eben nur noch zweitklassig.

Testspiel, Feyenoord Rotterdam vs. Werder Bremen: Datum, Ort, Zeit, Infos

Um gut gerüstet für den Zweitliga-Auftakt am kommenden Samstag gegen Hannover 96 zu sein, absolviert Werder Bremen am heutigen Samstag, 17. Juni, ein Testspiel-Doppel bei Feyenoord Rotterdam. Das heißt konkret, dass es an diesem Samstag zwei Testspiele zwischen dem 15-fachen niederländischen Meister und Werder Bremen geben wird. Das erste Spiel beginnt um 12 Uhr auf dem Trainingsgelände der Feyenoord-Akademie, das zweite um 16 Uhr im Stadion De Kuip.

Werder blieb in seinen bisherigen fünf Testspielen ohne Niederlage, gegen den russischen Champions-League-Teilnehmer spielte das Team von Trainer Markus Anfang 2:2, es war das einzige Unentschieden in der Vorbereitung.

Feyenoord Rotterdam belegte in der vergangenen Saison in der Eredivisie Platz fünf.

Feyenoord Rotterdam vs. SV Werder Bremen: Testspiel heute live im TV und Livestream

Beide Testspiele sind heute nicht live im Free-TV zu sehen. Gänzlich auf Livebilder aus Rotterdam müssen wir aber nicht verzichten.

Beide Spiele werden live und in voller Länge bei WERDER.TV und dem YouTube-Kanal von Werder Bremen in einem kostenlosen Livestream gezeigt. Eine Registrierung ist jeweils nicht erforderlich. Die Übertragungen beginnen wenige Minuten vor dem Anpfiff der Spiele.

Werder Bremen: Veljkovic positiv auf Corona getestet

Die beiden Testspiele in Rotterdam wird Werder-Verteidiger Milos Veljkovic verpassen. Noch schlimmer - er fällt auch für den Saisonauftakt gegen Hannover 96 aus.

Der 25-Jährige musste sich nach einem positiven Coronatest am vergangenen Donnerstag ebenso in eine 14-tägige Quarantäne begeben wie ein ihn behandelnder Physiotherapeut. Wie die Hanseaten mitteilten, zeigt der Abwehrspieler bislang keinerlei Krankheitssymptome.

Werder Bremen: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22

Termin Begegnung Ergebnis 27. Juni 2021 BW Lohne - Werder Bremen 0:7 30. Juni 2021 VfB Oldenburg - Werder Bremen 0:4 4. Juli 2021 Werder Bremen - ZSKA Sofia 1:1 7. Juli 2021 Werder Bremen - Zenit St. Petersburg 2:2 13. Juli Oberneuland - Werder Bremen 0:12 17. Juli Feyenoord Rotterdam - Werder Bremen (12 Uhr und 16 Uhr)

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick