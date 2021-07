Erzgebirge Aue und der 1. FC Magdeburg stehen sich heute im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im Free-TV und Livestream miterleben könnt.

Testspiel Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg: Termin, Ort

Sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga beginnt die Saison 2021/22 bereits am 23. Juli. Die Vereine befinden sich demnach noch eine kurze Zeit lang in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit - und absolvieren dabei das eine oder andere Testspiel.

Bevor der Startschuss in den beiden Ligen fällt, werden Zweitligist Erzgebirge Aue und Drittligist 1. FC Magdeburg am heutigen Samstag, den 10. Juli im freundschaftlichen gegeneinander antreten. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr, gespielt wird im Erzgebirgsstadion in Aue.

Gemäß des bestehenden Hygienekonzepts angesichts der Coronavirus-Pandemie werden 4411 Zuschauer und Zuschauerinnen die Partie vor Ort verfolgen können. Diese müssen allerdings gegen Corona geimpft, nach einer Infektion genesen sein oder einen tagesaktuellen Negativtest vorweisen.

Dennoch herrscht auf dem gesamten Stadiongelände die Verpflichtung des Tragens von Masken zur Abdeckung von Mund und Nase - abgesehen vom Sitzplatz, sobald dieser eingenommen ist.

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Magdeburg: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

Wer nicht im Stadion anwesend sein wird, kann sich das Testspiel zwischen Aue und Magdeburg auch problemlos im Fernsehen anschauen - und zwar im Free-TV. Der MDR überträgt die Begegnung live und in voller Länge, Sendungsstart ist kurz vor dem Anpfiff um 13.55 Uhr.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet hierzu dann auch online einen kostenlosen Livestream an, womit Ihr nicht zwingend auf ein Fernsehgerät angewiesen seid und das Spiel auch von unterwegs aus verfolgen könnt. Hier geht's zum Livestream.

Für Aue wird es erst das zweite und damit zugleich letzte Testspiel der Vorbereitung sein. Zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Bundesligist VfL Wolfsburg, zuvor hatte ein Spiel gegen Viktoria Pilsen nicht stattfinden können.

Derweil handelt es sich bei dem Duell mit Aue für die Magdeburger schon um ihr fünftes von insgesamt sechs Freundschaftsspielen in diesem Sommer. Sie gewannen bis dato zweimal (13:2 gegen Blankenburger FV, 8:1 gegen Tennis Borussia Berlin) und spielten zweimal unentschieden (3:3 gegen FC Viktoria Berlin, 1:1 gegen VSG Altglienicke).

Aue startet in der 2. Bundesliga am 25. Juli (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg in das neue Spieljahr, Magdeburg bestreitet seinen Pflichtspiel-Auftakt in der 3. Liga am 24. Juli auswärts gegen Waldhof Mannheim.

2. Bundesliga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Fr, 23.07. 20.30 Uhr Schalke 04 Hamburger SV Sa, 24.07. 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Jahn Regensburg Sa, 24.07. 13.30 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 Sa, 24.07. 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden FC Ingolstadt 04 Sa, 24.07. 13.30 Uhr FC Hansa Rostock Karlsruher SC Sa, 24.07. 20.30 Uhr Werder Bremen Hannover 96 So, 25.07. 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Holstein Kiel So, 25.07. 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg FC Erzgebirge Aue So, 25.07. 13.30 Uhr Sandhausen Fortuna Düsseldorf

3. Liga: Der 1. Spieltag 2021/22 im Überblick