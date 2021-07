Borussia Dortmund trifft heute im ersten Spiel des Cup der Traditionen auf dem MSV Duisburg. Wie Ihr das Testspiel live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Testspiel: BVB vs. MSV Duisburg: Datum, Ort, Zeit, Infos

Für viele Fans im Ruhrgebiet findet am heutigen Samstag, 17. Juli, knapp vier Wochen vor dem Start der Bundesliga-Saison 2021/22 ein Highlight statt. Beim Cup der Traditionen in der Schauinsland-Arena in Duisburg treten die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und VfL Bochum und Drittligist MSV Duisburg zu einem Turnier mit drei Mannschaften an.

Im ersten Turnierspiel trifft Borussia Dortmund auf den MSV Duisburg. Spielbeginn ist um 15 Uhr. Für das gesamte Turnier sind 10.395 Zuschauer zugelassen.

Der BVB wird heute ohne viele etatmäßige Stammkräfte auskommen müssen. Die BVB-EM-Teilnehmer Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerreiro, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Manuel Akanji und Jude Bellingham befinden sich noch im Urlaub und werden erst in den kommenden Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen. Möglich ist dagegen ein Einsatz von Erling Haaland, der beim ersten Testspiel in Gießen (2:0) noch nicht zum Einsatz kam.

Der MSV Duisburg befindet sich in der Vorbereitung schon weiter als der BVB. Die Zebras starten schließlich bereits am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück in die 3. Liga. Zuletzt verlor der MSV ein Testspiel gegen Preußen Münster mit 2:3, zuvor trotzte man Bundesligist 1. FC Köln ein 1:1 ab.

Cup der Generationen im Überblick

Der Cup der Traditionen wird nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" gespielt. Ein Spiel geht über 45 Minuten ohne Halbzeit.

Datum Zeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Samstag, 17. Juli 2021 15 Uhr MSV Duisburg Borussia Dortmund Samstag, 17. Juli 2021 16 Uhr Borussia Dortmund VfL Bochum Samstag, 17. Juli 2021 17 Uhr VfL Bochum MSV Duisburg

BVB vs. MSV Duisburg: Testspiel von Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream

Das erste Spiel des Cup der Traditionen zwischen Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Live im Free-TV könnt Ihr das Spiel ab 14.45 Uhr auf Sky Sport News (HD) sehen. Um den Sender, der erst am 21. Juli ins Pay-TV wechselt, zu empfangen benötigt Ihr kein Sky-Abo. Er ist grundsätzlich via Kabel und Satellit für alle TV-Haushalte in Deutschland frei empfangbar.

Parallel zur Übertragung im Free-TV bietet Sky auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. So könnt Ihr das Spiel auch von unterwegs beispielsweise bequem auf eurem Handy verfolgen.

BVB: Sieg im ersten Testspiel unter Marco Rose

Marco Rose gewann sein erstes Spiel als Cheftrainer des BVB. Der Pokalsieger setzte sich ohne seine EM-Fahrer, dafür aber unter anderem mit Kapitän Marco Reus in der Startelf, mit 2:0 (2:0) beim Regionalligisten FC Gießen durch. Die BVB-Tore im ersten Testspiel der neuen Saison erzielten die Perspektivspieler Ansgar Knauff (34.) und Steffen Tigges (42.).

Rose, der im Sommer von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach nach Dortmund kam, schickte seine Mannschaft mit einem 4-2-3-1-System ins Spiel. Neben Reus spielte Julian Brandt in der offensiven Dreierreihe, außerdem standen Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Felix Passlack und Torhüter Marwin Hitz im Aufgebot.

In der Halbzeitpause wurde die gesamte Startelf der Schwarz-Gelben ausgetauscht, sodass die 3700 zugelassenen Zuschauer im Anschluss wenige Highlights geboten bekamen. (Quelle: sid)

© getty Marco Rose (l.) verfolgte das erste Testspiel des BVB ganz entspannt.

BVB: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22

Termin Begegnung Ort Ergebnis 13. Juli, 18.30 Uhr FC Gießen - Borussia Dortmund Gießen 0:2 17. Juli, 15.00 Uhr MSV Duisburg - Borussia Dortmund Duisburg 17. Juli, 16.00 Uhr Borussia Dortmund - VfL Bochum Duisburg 24. Juli, Uhrzeit offen Borussia Dortmund - Athletic Bilbao St. Gallen 30. Juli, Uhrzeit offen Borussia Dortmund - FC Bologna Altach

