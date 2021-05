3. Liga: 1860 München neuer Dritter - Dynamo Dresden verpasst Big Point

Tabellenführer Dynamo Dresden hat in der 3. Liga einen Big Point verpasst. Die Sachsen kamen am 35. Spieltag im zweiten Match unter Trainer Alexander Schmidt beim SC Verl nur zu einem 0:0 und konnten sich nicht von den Verfolgern absetzen. Ingolstadt liegt weiter zwei Punkte hinter dem Spitzenduo, verlor aber den Aufstiegs-Relegationsplatz an 1860 München.

Die Löwen besiegten im Traditionsduell den 1. FC Kaiserslautern souverän mit 3:0 (1:0) und haben sogar die direkten Aufstiegsplätze wieder im Blick. Für den viermaligen deutschen Meister aus der Pfalz wird die Lage im Kampf um den Klassenerhalt dagegen wieder brenzlig nach zuvor sechs Spielen in Folge ohne Niederlage.

Im Spitzenspiel nämlich trennten sich Hansa Rostock und der FC Ingolstadt 1:1 (0:0), wodurch Hansa punktgleicher Tabellenzweiter bleibt.

Wehen Wiesbaden gewann mühelos beim hochgradig abstiegsbedrohten VfB Lübeck mit 3:0 (2:0), der Hallesche FC bezwang Türkgücü München 4:1 (1:1).

Dennis Eckert Ayensa (57.) schoss Ingolstadt an der Ostsee in Führung, diese hielt allerdings nur zwölf Minuten bis zum Ausgleich durch John Verhoek. Für die Münchner Löwen trafen Richard Neudecker (32.) und Phillipp Steinhart (52./Foulelfmeter, 69.) zum ungefährdeten Heimsieg gegen die Roten Teufel.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle