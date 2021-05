Nach Rassismus-Eklat um Dennis Aogo: Jens Lehmann nicht mehr Aufsichtsrat von Hertha BSC

Dennis Aogo hat eine rassistische Bemerkung über ihn vom ehemaligen Nationaltorhüter Jens Lehmann öffentlich gemacht. Lehmann hatte ihn als "Quotenschwarzer" bezeichnet und ihm das wohl versehentlich per WhatsApp geschickt. Lehmann gab mittlerweile eine Erklärung dazu ab, doch wurde er mittlerweile als Aufsichtsrat bei Hertha BSC freigestellt, wie ein Sprecher von Investor Tennor bekanntgab.

Aogo postete einen Screenshot einer WhatsApp-Nachricht von Lehmann auf Instagram , worauf zu sehen war, dass Lehmann im Chatverlauf mit Aogo schrieb: "Ist Dennis eigentlich euer qotenschwarzer?" Aogo kommentierte die Nachricht mit den Worten: "WOW dein Ernst? Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht !!!"

Offenbar hatte Lehmann die Nachricht versehentlich an Aogo gesendet, der am Dienstagabend als Sky-Experte bei der Champions-League-Übertragung zum Halbfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und PSG (2:0) im Einsatz war.

Lehmann nicht mehr Aufsichtsrat bei Hertha BSC

Als Reaktion auf die Aktion zog Hertha-Investor Tennor Konsequenzen. "Der Vertrag von Jens Lehmann wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Damit entfällt auch das Mandat im Aufsichtsrat. Wir finden das persönlich sehr schade", erklärte Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter. "Aber das ist mit den Grundsätzen von Tennor und Lars Windhorst nicht vereinbar - erst recht vor dem Hintergrund, dass wir viele Colourpeople als Mitarbeiter haben."

Auch Hertha-Präsident Werner Gegenbauer äußerte sich zur Personalie: "Solche Einlassungen entsprechen in keiner Weise den Werten, für die Hertha BSC steht und sich aktiv einsetzt. Wir distanzieren uns von jeglicher Form des Rassismus und begrüßen den Schritt der TENNOR Holding."

Lehmann reagierte mittlerweile auf die Aktion und postete folgende Erklärung auf Twitter: "In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote."

Gegenüber Bild versicherte der 51-Jährige zudem, die Nachricht sei "überhaupt nicht so gemeint" gewesen, "sondern positiv". Es sei von ihm "unglücklich ausgedrückt" gewesen: "Da die WhatsApp von meinem Handy rausging, übernehme ich die Verantwortung dafür. Es war eine private Nachricht." Für wen Lehmanns Meldung gedacht war, ist weiter unklar.