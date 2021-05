Manchester City - PSG 2:0: Historischer Erfolg! Citizens stehen erstmals im Champions-League-Finale

Manchester City steht erstmals in seiner Vereinshistorie im Champions-League-Finale (die Highlights im Video)! Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann nach dem 2:1-Hinspielsieg auch das Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit 2:0 (1:0). Das Endspiel findet am 29. Mai in Istanbul statt, Manchesters Gegner wird am Mittwoch zwischen Chelsea und Real Madrid ausgespielt (21 Uhr live auf DAZN).

"Ich bin unglaublich stolz. Die Champions League ist ein ganz besonderer Wettbewerb. PSG hat Barca und Bayern rausgeworfen", sagte City-Coach Guardiola. "Es ist immer knapp mit dieser Mannschaft. Es ging in den letzten Jahren immer um wenige Zentimeter, so ist es in der Champions League. Wir hätten heute auch rausfliegen können. Manchmal braucht man eben so eine offene Mauer wie in Paris, um ins Finale zu kommen."

Doppeltorschütze Riyad Mahrez sagte bei Sky: "Wir waren wieder unglaublich effektiv. In den wichtigen Momenten haben wir die Tore gemacht und waren auch hinten zur Stelle. Das hat den Unterschied gemacht." Zudem blickte Mahrez schon Richtung Finale: "Wir haben einfach von Spiel zu Spiel gedacht und jetzt wollen wir das Finale gewinnen, das ist alles. Jetzt vertrauen wir auf unsere Stärken, wir sind unglaublich gut in Form."

PSG-Trainer Mauricio Pochettino sah in seinem Team die bessere Mannschaft: "Wir haben das Spiel gespielt, das wir geplant haben. Wir haben ManCity dominiert, das können nicht viele Teams von sich sagen. Wir hatten nicht genügend Spielglück und sie waren einfach extrem effektiv. Es war nicht unsere Nacht."

Marco Verratti von PSG bewertete die Partie gegenüber RMC Sport so: "Bis zur Roten Karte waren wir im Spiel. Wir haben viele Chancen kreiert und viel besser gespielt als sie, aber mit der ersten Aktion ein Tor kassiert. Es ist unmöglich, 90 Minuten im Angriff zu spielen ohne zu leiden, das muss man akzeptieren. Wir haben mit viel Persönlichkeit gespielt."

Zudem attackierte Verratti Schiedsrichter Kuipers: "Er hat ein paar Mal 'fuck you' zu mir gesagt. Wenn ich 'fuck you' sage, bekomme ich zehn Spiele. Natürlich rede ich viel mit dem Schiedsrichter, aber ich sage nie 'fuck you'."

Manchester City - PSG: Die Noten und Einzelkritiken des Champions-League-Halbfinals © getty 1/30 Manchester City steht erstmals im Champions-League-Finale! Gegen Paris Saint-Germain gelang ein 2:0-Sieg, das Hinspiel hatte City mit 2:1 gewonnen. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken der Spieler beider Teams. © getty 2/30 EDERSON | Tor | Note: 3 | Überraschend ruhiger Abend für einen Keeper der Mannschaft, die immer in Führung lag. Wäre bei den Chancen von Di Maria und Marquinhos machtlos gewesen. Sein öffnender Ball beim 1:0 war eine Augenweide. © getty 3/30 KYLE WALKER | Abwehr | Note: 3 | Schaltete zu Beginn einmal kurz ab, was fast zu einem Handelfmeter für PSG geführt hätte. Wurde danach besser und machte rechts hinten völlig dicht. Nach vorne unauffällig. © getty 4/30 RUBEN DIAS | Abwehr | Note: 2,5 | Individuell kaum auffällig, was für einen Verteidiger ein Kompliment ist. Tat unaufgeregt das, wozu er da ist: verteidigen. Warf sich in jeden Zweikampf. © getty 5/30 JOHN STONES | Abwehr | Note: 3| Ähnlich wie sein Defensivpartner Dias unaufgeregt und konsequent. Icardi blieb gegen beide völlig abgemeldet, von Dribbler Neymar ließ er sich nichts vormachen. © getty 6/30 OLEKSANDR ZINCHENKO | Abwehr | Note: 2 | Ein starkes Spiel des Linksverteidigers. Beackerte fleißig die linke Außenbahn, defensiv mit vollem Einsatz. Offensiv an beiden Toren entscheidend beteiligt. Am heutigen Abend ein Schlüsselspieler. © getty 7/30 FERNANDINHO |Mittelfeld | Note: 2,5 | Lieferte an seinem Geburtstag eine sehr souveräne Partie ab. Verteidigte mit all seiner Erfahrung und kam auf kein einziges Foulspiel. Trotz der Konkurrenz von Rodri eine zuverlässige Option. © getty 8/30 ILKAY GÜNDOGAN |Mittelfeld | Note: 3 | Wichtige Figur im Mittelfeld der Skyblues, fast jeder Angriff lief über ihn. Starker Ballverteiler, defensiv teilweise mit Schwächen. Das ist aber auch generell nicht seine Stärke. © getty 9/30 KEVIN DE BRUYNE (bis zur 82. Minute) | Angriff | Note: 3 | Wirkte zeitweise in der Sturmspitze etwas verloren. Ließ sich dann aber häufiger fallen und war wie gewohnt dann besonders stark, wenn er das Spiel vor sich hatte. Strahlte viel Dominanz aus. © getty 10/30 PHIL FODEN (bis zur 85. Minute) | Mittelfeld | Note: 2,5 | In der ersten Halbzeit noch blass, drehte aber nach der Pause auf. Seinen tollen Assist zum 2:0 musste Mahrez nur noch einschieben. Hatte auch einige Abschlüsse und einen Pfostentreffer. © getty 11/30 RIYAD MAHREZ | Mittelfeld | Note: 2 | Ständiger Unruheherd, bestritt die meisten Zweikämpfe auf dem Feld und war mit seinen Bewegungen an der Außenlinie kaum zu stoppen. Krönte seinen Auftritt mit den beiden Treffern. © getty 12/30 BERNARDO SILVA (bis zur 82. Minute) |Mittelfeld | Note: 4 | Die meiste Zeit der unauffäligste im City-Mittelfeld. Viel unterwegs, aber oft mit wenig Ertrag. © getty 13/30 RAHEEM STERLING (ab der 82. Minute) | Mittelfeld | keine Bewertung | Bekam ein paar Minuten am Ende. Verstolperte noch eine Chance, sonst kein nennenswerter Einfluss aufs Spiel. © getty 14/30 GABRIEL JESUS (ab der 82. Minute) | Angriff | keine Bewertung | Kam für de Bruyne, hatte aber keinen Einfluss mehr aufs Spiel. © getty 15/30 SERGIO AGÜERO (ab der 85. Minute) | Angriff | keine Bewertung | Der Argentinier bekam noch seinen Einsatz im letzten CL-Heimspiel für City. Blieb aber ohne nennenswerte Aktion. © getty 16/30 KEYLOR NAVAS | Torhüter | Note: 3,5 | Bekam im gesamten Spiel zwölf Schüsse auf sein Tor und hielt solide. Beim Führungstor von Mahrez war er aus kurzer Distanz chancenlos (11.), 52 Minuten später ebenfalls. © imago images 17/30 ABDOU DIALLO | Linker Verteidiger | Note: 4 | War sehr aktiv im Vorwärtsgang und schlug zu Beginn immer wieder gefährliche Bälle in den City-Sechzehner. Im zweiten Durchgang aber zusehends mit Schwächen in der Offensive. © getty 18/30 PRESNEL KIMPEMBE | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Kaum richtig gefordert, wirkte extrem präsent, zeigte aber zu wenig Initiative im Aufbau. Seine Passquote von 97 Prozent war überragend, kurz vor Schluss hätte er vom Platz fliegen müssen. © getty 19/30 MARQUINHOS | Innenverteidiger | Note: 3 | Köpfte den Ball an die Latte (16.) und war auch sonst der willensstärkste Pariser. Jeden seiner neun Zweikämpfe entschied er für sich, seine Erfahrung fehlte dem Team in der wilden Spielhase komplett. © getty 20/30 ALESSANDRO FLORENZI | Rechter Verteidiger | Note: 4 | War abseits seiner Fouls kaum zu sehen, defensiv wurde er aber auch selten gefordert. Mit seinem Ballverlust und verlorenem Zweikampf die tragische Figur beim 0:2. Nach 75 Minuten war Schluss für ihn. © getty 21/30 ANDER HERRERA | Zentrales Mittelfeld | Note: 3,5 | Brachte 95 Prozent seiner Pässe an den Mann, zeigte viel Mentalität und holte sich dafür früh die Gelbe Karte ab, übertrug diese Energie aber zu selten in die Offensive. Nach 62 Minuten runter. © imago images 22/30 LEANDRO PAREDES | Zentrales Mittelfeld | Note: 4,5 | Verteilte die Bälle im Mittelfeld mit hoher Präzision (95 Prozent), wollte oft den Ball haben, im Pressing zeigte er aber Nachlässigkeiten. In der 75. Minute akut Rot-gefährdet ausgewechselt. © getty 23/30 MARCO VERRATTI | Zentrales Mittelfeld | Note: 3 | Riss das Spiel von Minute eins an an sich und hatte die meisten Pariser Ballaktionen (109). Bei ihm fehlte aber das letzte Risiko im Offensivspiel, auch wenn er zahlreiche Drucksituationen stark auflöste. © getty 24/30 ANGEL DI MARIA | Linksaußen | Note: 5 | Im Angriff mit den meisten geglückten Situationen, machte insgesamt ein engagiertes Spiel. In der 68. Minute brannte ihm die Sicherung durch und er flog mit Rot vom Platz. © getty 25/30 NEYMAR | Rechtsaußen | Note: 4 | War der Aktivste in den Anfangsminuten mit 30 Ballaktionen in den ersten 30 Minuten, dabei aber eher glücklos. Seine einzige Großchance gab er zu einfach her (55.). © getty 26/30 MAURO ICARDI | Mittelstürmer | Note: 5 | Hatte die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld. Kam selten entgegen, war auch kein Faktor im Konterspiel und band keinen seiner Mitspieler. Ganz schwacher Auftritt, musste nach 62 Minuten runter. © getty 27/30 MOISE KEAN (ab 62. Minute) | Mittelstürmer | Note: 3,5 | Kam für den schwachen Icardi und wirkte deutlich engagierter. Versuchte viel, hatte aber nur sieben Ballaktionen. © getty 28/30 JULIAN DRAXLER (ab 62. Minute) | Offensives Mittelfeld | Note: 3,5 | Wenige Minuten nach seiner Einwechslung flog Di Maria mit Rot vom Platz, danach war es ein undankbares Spiel für Draxler. Rannte nur hinterher und konnte keinen Akzent setzen. © getty 29/30 DANILO (ab 75. Minute) | Zentrales Mittelfeld | keine Bewertung | Kam für Paredes, dem ein Platzverweis drohte. Brachte noch etwas mehr defensive Stabilität. © getty 30/30 COLIN DAGBA (ab 75. Minute) | Rechter Verteidiger | keine Bewertung | Kam für den glücklosen Florenzi, konnte aber keine Akzente mehr setzen.

Manchester City - PSG: Die Analyse

PSG startete stark, stand hoch, attackierte früh und sorgte für Druck rund um Citys Strafraum. Diese Phase wurde von Manchesters Führung durchbrochen, nachdem durch einen simplen, aber sehr guten langen Ball von Keeper Ederson das hohe Pariser Pressing ausgehebelt wurde. Die Gäste, bei denen Stürmer Icardi meist in der Luft hing, blieben aber weiter im Spiel und hatten durch Marquinhos' Lattenkopfball (17.) und Di Marias knapp verpassten Schuss aufs verwaiste Tor (19.) gute Möglichkeiten auf den Ausgleich.

Zunehmend zeigten sich jedoch deutliche Probleme im PSG-Spiel: Nach vorne fehlte die Unterstützung aus dem Mittelfeld, so dass kaum einmal vernünftige Tiefenläufe zustande kamen. Zudem schafften es die Franzosen nicht, die oft sehr freien City-Sechser Fernandinho und vor allem Gündogan besser zu bewachen, da hier im Pressing nicht nachgeschoben wurde. So hatten es die Citizens meist leicht, durchs Mittelfeld zu kommen, da PSG nicht in die Zweikämpfe kam. Offensiv agierten Citys Pärchen sehr variabel und bewiesen ein tolles Positionsspiel, Paris lief daher oft hinterher.

PSG, das zur Pause auf 55 Prozent Ballbesitz kam, erhöhte diesen Wert in der zweiten Halbzeit, hatte rund um den Strafraum gegen die gut verteidigenden Hausherren aber keine zündende Idee - Manchester doppelte die Pariser in diesen Szenen enorm effektiv.

City war in Ballbesitz zudem kreativer, nach einem toll ausgespielten Konter fiel das 2:0. Nachdem Di Maria wenig später für eine Tätlichkeit gegen Fernandinho Rot sah, gab sich PSG auf und "glänzte" nur noch durch teils böswillige Fouls. Die Citizens, bei denen Foden noch am Außenpfosten scheiterte (78.), spielten die Begegnung souverän herunter und waren dem dritten Treffer näher als PSG dem Anschluss.

Manchester City - PSG: Die Aufstellungen

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko - Bernardo Silva (82. Sterling), Fernandinho, Gündogan - Mahrez, De Bruyne (82. Gabriel Jesus), Foden (85. Agüero).

Paris: Navas - Florenzi (75. Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (82. Bakker) - Ander Herrera (62. Draxler), Paredes (75. Danilo) - Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi (62. Kean).

Manchester City - PSG: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0, 2:0 Mahrez (11., 63.)

Rote Karte: Di Maria (69./Paris)

PSG spielte mit seiner ältesten Startelf in einem CL-Spiel seit September 2015 (im Schnitt 29 Jahre und 31 Tage) und blieb zum ersten mal in einem CL-Spiel ohne Schuss aufs Tor.

Mahrez traf in seinem 3. CL-Spiel in Folge und war in seinen letzten 5 CL-Spielen immer an einem Tor direkt beteiligt.

Es war Mahrez' 2. Doppelpack in der CL, zuvor für Leicester City im September 2016 gegen Brügge.

PSG blieb zum 8. Mal in Folge in der CL nicht ohne Gegentor. Es war zudem der 4. Platzverweis der Pariser in dieser CL-Saison, so viele hatte letztmals Anderlecht 2013/14.

Manchester Citys Bilanz nach Führung in dieser CL-Saison: 11 Siege, 0 Remis, 0 Niederlagen.

City erreicht erstmals das CL-Finale. Das bisher einzige Endspiel in einem großen europäischen Wettbewerb war im Europapokal der Pokalsieger 1970 (2:1-Sieg gegen Gornik Zabrze). Nie zuvor wartete ein Team so lange zwischen zwei Finals wie City (51 Jahre).

Der Star des Spiels: Riyad Mahrez (Manchester City)

Unterstrich seine zuletzt starke Form: Ständiger Unruheherd, bestritt die meisten Zweikämpfe auf dem Feld und war mit seinen Bewegungen an der Außenlinie kaum zu stoppen. Krönte seinen Auftritt mit den beiden Treffern.

Der Flop des Spiels: Mauro Icardi (PSG)

Hatte die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld. Kam selten entgegen, war auch kein Faktor im Konterspiel und band keinen seiner Gegenspieler. Ganz schwacher Auftritt, musste nach einer guten Stunde runter.

Der Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Ließ tendenziell viel laufen und fiel selten auf die Einlagen der Spieler herein. Insgesamt ohne groben Fehler. Korrekt, den zunächst gegebenen Elfmeter nach Ansicht der TV-Bilder zurückzunehmen, da Zinchenko den Ball auf die Schulter und nicht an den Arm bekam (7.) - was Kuipers jedoch auch bereits in der Live-Situation hätte sehen müssen. Der Platzverweis für Di Maria war unstrittig. Hätte kurz darauf Paredes' Ballwurf ins Gesicht des am Boden liegenden Foden bestrafen müssen.