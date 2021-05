Der FC Bayern II muss heute am letzten Spieltag der 3. Liga gegen Halle gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern II steht in der 3. Liga vor dem Abstieg. Können die kleinen Bayern sich mit einem Sieg gegen den Halleschen FC noch den Klassenerhalt sichern? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

FC Bayern II - Hallescher FC 0:1 - LIVE Tore 0:1 Manu (1.) Aufstellung Bayern II Hoffmann - Waidner, Feldhahn, Che, Vita - Welzmüller, Stiller - Singh, Rhein - Motika, Sieb Aufstellung Halle Schreiber - Boeder, Vucur, Vollert, Sternberg - Nietfeld, Papadopoulos - Manu, Eberwein, Derstroff - Boyd Gelbe Karten

FC Bayern II vs. Hallescher FC: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:1

12.: Wieder darf Stiller einen Standard ausführen. Diesmal von Rechts neben dem gegnerischen Strafraum. Seine Flanke wird aber von Vollert per Kopf geklärt.

10.: Stiller führt einen Freistoß vor der Mittellinie kurz zu Rhein aus, der sich die Kugel 35 Meter vor dem Tor abholt und eine Mischung aus Flanke und Schuss anschließt. Der Ball segelt deshalb weit neben das Tor - Abstoß.

8.: Die Bayern sind nach dem Che-Patzer in der Defensive merklich nervös. Die Hallenser merken das und laufen die kleinen Bayern extrem früh an, in der Hoffnung auf einen weiteren Balldiebstahl.

6.: Derstroff mit dem Kopfball! Der Stürmer leitet den Angriff selbst ein und schickt Manu auf Rechts in Richtung Grundlinie, wo der Torschütze per Hacke auf Boeder ablegt, der direkt mit Rechts in die Mitte flankt. Derstroff kommt in der Rückwärtsbewegung zum Kopfball, der knapp über die Latte fliegt!

5.: Welzmüller schlägt eine Ecke von der rechten Seite hoch an den zweiten Pfosten, wo Che seinen Fehler gutmachen möchte, allerdings unter Gegnerdruck links am Tor vorbeiköpft.

4.: Die 250 Anhänger bauen ihr Team auf und sorgen trotz der recht geringen Anzahl für ordentlich Stimmung. Die Schwarz-Elf findet langsam etwas besser in die Partie.

3.: Das ist natürlich der denkbar schlechteste Start für die Bayern Amateure, die jetzt ganz früh einem Rückstand hinterherlaufen, obwohl sie die Partie doch gewinnen müssen.

TOOOR! FC Bayern II vs. Hallescher FC: 3. Liga JETZT im Liveticker - 0:1

1.: Tooor für Hallescher FC, 0:1 durch Braydon Manu Ohje FCB! Che dreht sich mit dem Ball vor dem eigenen Strafraum in Richtung Keeper Hoffmann, legt sich dabei aber die Kugel zu weit vor. Manu spritzt dazwischen, läuft frei auf Hoffmann zu und schiebt das Leder cool mit Rechts am Torwart vorbei in die Maschen! Was war das für ein dicker Bock des Innenverteidigers...

FC Bayern II vs. Hallescher FC: 3. Liga JETZT im Liveticker - Anpfiff

1.: Schiri Matthias Jöllenbeck pfeift die Partie im Grünwalder Stadion an! Halle läuft im schwarzen Auswärtsdress auf, die Münchner Gastgeber sind klassisch in rot gekleidet. Los geht's!

Vor Beginn: Vom Meister zum Absteiger! Dieses Schicksal droht heute dem FC Bayern II. Gegen Halle ist das Team zum Siegen verdammt. Ansonsten steht der Abstieg fest. Doch auch ein Sieg bedeutet nicht automatisch den Klassenerhalt. Dafür müsste zudem der SV Meppen nicht gewinnen und der KFC Uerdingen nicht mindestens Unentschieden spielen. Der Tabellenelfte aus Halle kann heute zum großen Spielverderber für den FC Bayern II werden.

Vor Beginn: Das Spiel des 38. und somit letzten Spieltags der 3. Liga wird um 13.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße angepfiffen. Dort dürfen 250 Zuschauer dem Spiel beiwohnen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern München II gegen Hallescher FC.

FC Bayern II vs. Hallescher FC: 3. Liga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

FC Bayern II: Hoffmann - Waidner, Feldhahn, Che, Vita - Welzmüller, Stiller - Singh, Rhein - Motika, Sieb

Hallescher FC: Schreiber - Boeder, Vucur, Vollert, Sternberg - Nietfeld, Papadopoulos - Manu, Eberwein, Derstroff - Boyd

FC Bayern II vs. Hallescher FC: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das für den FC Bayern II so wichtige Spiel gegen den Halleschen FC wird heute nicht im Free-TV gezeigt. Exklusiv wird es auf MagentaSport übertragen. Um MagentaSport sehen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Dieses ist für Telekom-Kunden erst ab dem 13. Monat kostenpflichtig. Dann werden 4,95 Euro pro Monat fällig. Falls Ihr kein Telekom-Kunde seid kostet das Jahresabo 9,95 Euro monatlich, das Monatsabo 16,95 Euro.

