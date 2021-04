SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt heute der Tabellenletzte den Tabellenführer! SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Spiel des 31. Spieltags zwischen der SpVgg Unterhaching und Dynamo Dresden live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

SpVgg Unterhaching gegen Dynamo Dresden: Ort, Datum - Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Im Stadion am Sportpark in Unterhaching rollt heute der Ball in der 3. Liga. Die SpVgg Unterhaching empfängt am 31. Spieltag Dynamo Dresden.

Wettbewerb: 3. Liga, 31. Spieltag

Datum: 11. April 2021

Anpfiff: 14 Uhr

Ort: Stadion am Sportpark (Unterhaching)

Übertragung: MagentaSport

SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden: Die Ausgangslage

Größer könnten die Gegensätze kaum sein! In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag, 11. April, zum Duell des Tabellenletzten gegen einen heißen Aufstiegskandidaten: Die SpVgg Unterhaching erwartet Dynamo Dresden.

Unterhaching befindet sich in einer nicht enden wollenden Abwärtsspirale. In diesem Jahr gewann die SpVgg erst ein Spiel, ansonsten setzte es zumeist Niederlagen. Kein Wunder also, dass Unterhaching mit 25 Punkten das Tabellenende säumt. Vor dem 31. Spieltag lag der erste Nichtabstiegsplatz, Platz 16, bereits acht Punkte entfernt.

Ganz anders die Situation bei Dynamo Dresden. Der ehemalige Bundesligist hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga fest im Visier, daran änderte auch die Nullnummer am vergangenen Wochenende im Topspiel gegen Verfolger Hansa Rostock nichts.

Das Hinspiel gewann Dynamo in Dresden mit 2:0.

3. Liga: Der 31. Spieltag im Überblick

Begegnung Heim Gast Ergebnis 09.04., 19 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 2:1 10.04., 14 Uhr MSV Duisburg Waldhof Mannheim 1:1 10.04., 14 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 0:2 10.04., 14 Uhr VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern 1:1 10.04., 14 Uhr 1860 München SC Verl 3:2 10.04., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkgücü-Ataspor 2:1 10.04., 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 2:2 11.04., 13 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln -:- 11.04., 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Dynamo Dresden -:- 12.04., 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden -:-

SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden: Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Sonntag wird es auch heute keine Live-Übertragung aus der 3. Liga im Free-TV geben.

Das Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Dynamo Dresden könnt Ihr dennoch live verfolgen, bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom zeigt in der Saison 2020/21 jedes Drittligaspiel live. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Kommentator: Markus Höhner

Für Telekom-Kunden ist MagentaSport ist im ersten Vertragsjahr kostenlos. Danach bietet die Telekom unterschiedliche Abo-Pakete an. Nicht-Telekom-Kunden müssen für ein Abo entweder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro bei einem Monatsabo bezahlen. EntertainTV-Kunden müssen für MagentaSport nichts mehr zusätzlich bezahlen.

Hier findet Ihr alle Informationen zu den Angeboten!

Auf MagentaSport zugreifen könnt Ihr am PC online per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

SpVgg Unterhaching - Dynamo Dresden: Die 3. Liga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel heute nicht live bei MagentaSport verfolgen? Diese Problem kann SPOX lösen, denn in unserem detaillierten Liveticker zum Spiel verpasst Ihr garantiert nichts.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle