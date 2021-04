Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

31. Spieltag der 3. Liga! Heute kommt es zum Duell zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg: Termin, Ort, Infos

Aufstiegsaspirant gegen Abstiegskandidat! Am 31. Spieltag der 3. Liga empfängt am heutigen Samstag, 10. April, Hansa Rostock den 1. FC Magdeburg. Das Spiel wird um 14 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Hansa Rostock will zurück in die 2. Bundesliga - und ist dabei auf einem guten Weg. Nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag bei Tabellenführer Dynamo Dresden ist Rostock weiterhin Tabellenzweiter. Verfolger FC Ingolstadt liegt allerdings nur einen Punkt hinter Rostock. Hansas Vorsprung auf den Vierten, 1860 München, beträgt bereits sieben Punkte.

Ganz anders die Situation beim 1. FC Magdeburg. Als 15. steckt der Klub aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts mitten im Abstiegskampf. Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz, Platz 17, beträgt nur einen Punkt. Was im Abstiegskampf für Magdeburg spricht: Aus den vergangenen fünf Spielen holte der 1. FCM 13 Punkte.

Das Hinspiel Ende November 2020 endete in Magdeburg 1:1..

Begegnung: Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg

3. Liga: Der 31. Spieltag im Überblick

Datum, Uhrzeit Heim Gast 09.04., 19 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 10.04., 14 Uhr MSV Duisburg Waldhof Mannheim 10.04., 14 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 10.04., 14 Uhr VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern 10.04., 14 Uhr 1860 München SC Verl 10.04., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkgücü-Ataspor 10.04., 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 11.04., 13 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln 11.04., 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Dynamo Dresden 12.04., 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock - Hansa Rostock: Die 3. Liga heute live im TV und Livestream

86 Spiele werden in dieser Drittligasaison live in den dritten Programmen der ARD gezeigt. Auch vom Spiel zwischen Rostock und Magdeburg gibt es heute Livebilder im Free-TV. Der NDR und der MDR zeigen es in ihrer regulären Liveberichterstattung der 3. Liga am Samstagmittag. Die Übertragung auf beiden Sendern beginnt jeweils um 14 Uhr.

Zu dem Spiel gibt es zudem einen kostenlosen Livestream auf der jeweiligen Homepage.

Zudem wird die Partie, so wie alle anderen Spiele der 3. Liga, bei MagentaSport gezeigt. Für Fans, die unterwegs sind, bietet der Bezahlsender der Telekom seinen Kunden zudem einen Livestream via magentasport.de an.

MagentaSport ist für EntertainTV-Kunden dauerhaft kostenlos, für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom ist es 12 Monate kostenlos. Danach kann zwischen unterschiedlichen Paketen gewählt werden.

Vom heutigen Spiel melden sich ab 13.45 Uhr Moderator Michael Augustin und Kommentator Andreas Mann.

Hansa Rostock - 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute im Liveticker

Selbstverständlich könnt Ihr das Ost-Duell zwischen Rostock und Magdeburg auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Wir werden Euch zeitnah und detailliert über das Geschehen in Rostock auf dem laufenden halten.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag