Rumänien - Deutschland: WM Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland spielt heute am 2. Spieltag der WM-Qualifikation in Rumänien. In folgendem Artikel zeigen wir Euch, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

WM-Qualifikation, Rumänien gegen Deutschland : Ort, Uhrzeit, Infos

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Sonntag, 28. März, ihr zweites Spiel in der WM-Qualifikation in Rumänien. Im Stadion Arena Nationala in Bukarest wird das Spiel um 20.45 Uhr angepfiffen.

Deutschland startete am vergangenen Dienstag mit einem größtenteils überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Island in WM-Qualifikation. In Bukarest soll mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Grundstein zum Gruppensieg und damit zur WM-Qualifikation gelegt werden.

Leicht wird das aber nicht! Das demonstrierte Rumänien mit einem 3:2-Erfolg zum Qualifikationsstart gegen Schottland. Das "Goldene Tor" zum 3:2 erzielte Ianis Hagi, Sohn der rumänischen Legende Gheorghe Hagi, erst in der 86. Spielminute. Danach schickte er eine Kampfansage an das Team von Bundestrainer Joachim Löw. "Wir wollen zur WM! Und wir glauben sehr daran, dass wir es schaffen", sagte der rumänische Jungstar.

WM, Qualifikation: Termine und Gegner des DFB-Teams

Zehnmal muss die Nationalelf zwischen März und November 2021 im Rahmen der WM-Qualifikation ran, ein richtiger Hochkaräter steht dabei nicht auf dem Programm. Das sind die Gegner der Deutschen:

Datum Anpfiff Gegner Spielort 25. März 20:45 Uhr Island Duisburg 28. März 20:45 Uhr Rumänien Bukarest 31. März 20:45 Uhr Nordmazedonien Duisburg 02. September 20:45 Uhr Liechtenstein St.Gallen 05. September 20:45 Uhr Armenien noch offen 08. September 20:45 Uhr Island Reykjavik 08. Oktober 20:45 Uhr Rumänien noch offen 11. Oktober 20:45 Uhr Nordmazedonien noch offen 11. November 20:45 Uhr Lichtenstein noch offen 14. November 18 Uhr Armenien noch offen

WM-Qualifikation live: Rumänien gegen Deutschland heute im TV und Livestream

Alle Spiele der Qualifikation zur WM 2022 in Katar werden live und exklusiv von RTL übertragen. Der Privatsender beginnt heute mit seiner Übertragung um 20.15 Uhr. Uli Hoeneß steht Moderator Florian König zum zweiten Mal als Experte zur Seite. Kommentiert wird das Spiel von dem bewährten Duo Marco Hagemann und Steffen Freund.

Auf TVNOW bietet RTL auch einen Livestream zum Spiel an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Die Höhepunkte des Spiels könnt Ihr wenige Minuten nach Abpfiff der Partie bei DAZN sehen. Der Streamingdienst überträgt übrigens alle WM-Qualifikationsspiele mit nichtdeutscher Beteiligung live.

Das ist aber noch lange nicht alles! Auch die Champions League, die Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga und Partien aus den europäischen Topligen und Pokalwettbewerben hat DAZN in seinem vielfältigen Programm.

WM-Qualifikation live: Rumänien gegen Deutschland heute im Liveticker

Keine Möglichkeit, das Spiel des DFB-Teams live bei RTL oder im Livestream zu verfolgen? Auf SPOX könnt Ihr die Partie auch von unterwegs in einem ausführlichen Liveticker verfolgen. Auch alle anderen heutigen WM-Qualifikationsspiele werden von uns getickert!

WM-Qualifikation heute live: Die Spiele im Überblick

Neben Rumänien und Deutschland bestreiten heute noch viele weitere Nationalteams ihr zweites Qualifikationsspiel. Dazu gehören Frankreich, England, Italien, die Schweiz und Österreich.