FC Bayern II - 1. FC Magdeburg: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 28. Spieltag der 3. Liga empfängt der FC Bayern II das Team des 1. FC Magdeburg. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX in folgendem Artikel.

FC Bayern II - 1. FC Magdeburg: Termin, Ort, Infos

In der 3. Liga steht bereits der 28. Spieltag auf dem Programm! In einem von sechs Spielen am heutigen Samstag, 13. März, empfängt der FC Bayern II den 1. FC Magdeburg. Das Spiel wird um 14 Uhr am FC Bayern Campus angepfiffen.

Die "Zweite" des FC Bayern spielt bisher eine sehr durchwachsene Drittligasaison. Gute Spiele wechseln sich regelmäßig mit schwächeren ab - das spiegelt sich auch im 12. Tabellenplatz wieder. Am vergangenen Mittwoch kassierte der FC Bayern II in einem Nachholspiel eine 1:2-Heimpleite gegen den SC Verl. Gedanken um den Abstieg muss sich das Team von Trainer Holger Seitz aber keine machen müssen. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt immerhin acht Punkte.

Gar auf Platz 18 steht der 1. FC Magdeburg. Ende Februar übernahm Christian Titz das Team aus Sachsen-Anhalt. Nach drei Niederlagen holte Magdeburg unter ihm aus den vergangenen zwei Spielen vier Punkte und meldete sich so im Abstiegskampf eindrucksvoll zurück.

Begegnung: FC Bayern II - 1. FC Magdeburg

FC Bayern II - 1. FC Magdeburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Datum: 13. März 2021

13. März 2021 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: FC Bayern Campus, München

FC Bayern Campus, München TV-Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Der 28. Spieltag im Überblick

Datum Heim Ergebnis Gast 12.03., 19 Uhr KFC Uerdingen 05 1:1 VfB Lübeck 13.03., 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- FSV Zwickau 13.03., 14 Uhr FC Viktoria Köln -:- MSV Duisburg 13.03., 14 Uhr Hallescher FC -:- 1860 München 13.03., 14 Uhr SG Dynamo Dresden -:- 1. FC Saarbrücken 13.03., 14 Uhr Bayern München II -:- Magdeburg 13.03., 14 Uhr SV Wehen Wiesbaden -:- FC Ingolstadt 14.03., 13 Uhr SC Verl -:- SpVgg Unterhaching 14.03., 14 Uhr Waldhof Mannheim -:- SV Meppen 15.03., 19 Uhr Türkgücü-Ataspor -:- FC Hansa Rostock

FC Bayern II - 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute live im TV und im Livestream

Das heutige Drittligaspiel zwischen dem FC Bayern II und dem 1. FC Magdeburg wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Die 3. Programme der ARD übertragen in der Saison 2020/21 insgesamt 86 Samstagsspiele der 3. Liga, das Spiel zwischen dem FC Bayern II und Magdeburg gehört jedoch nicht dazu.

Dafür ist MagentaSport selbstverständlich wieder live dabei. Der Bezahlsender der Telekom überträgt alle Spiele der 3. Liga live, diese werden allerdings allesamt hinter einer Paywall gezeigt.

Die Vorberichterstattung beginnt heute um 13.45 Uhr. 15 Minuten später rollt der Ball dann am FC Bayern Campus. MagentaSport ist mit folgendem Personal beim Spiel zwischen dem FC Bayern II und dem 1. FC Magdeburg dabei:

Moderator: Alexander Klich

Alexander Klich Kommentator: Basti Schwele

FC Bayern II - 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute im Liveticker

Bei SPOX gibt es heute selbstverständlich einen Liveticker zum Spiel in München. Doch nicht nur das! SPOX bietet heute auch Liveticker von Spielen der Bundesliga, 2. Bundesliga und vielen europäischen Topligen an.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern II - 1. FC Magdeburg.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

3. Liga: Die Tabelle am 28. Spieltag