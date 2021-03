Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt Arminia Bielefeld am Abend Werder Bremen zu einem Nachholspiel. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel im TV, im Livestream und im Liveticker vefolgen könnt.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen: Termin, Ort, Infos

Nachholspiel in der Bundesliga! Am heutigen Mittwoch, 10. März, kommt es zu der Partie zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr in der Schüco-Arena.

Eigentlich hätte das Spiel bereits am 20. Spieltag stattfinden sollen, musste damals aber wegen eines Wintereinbruchs auch in der Region Bielefeld verschoben werden. Einer Austragung am heutigen Mittwoch steht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts im Wege.

Bielefeld braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. Beim Debüt des neuen Trainers Frank Kramer reichte es am vergangenen Sonntag nur zu einem Unentschieden gegen Union Berlin. So belegen die Arminen weiter Tabellenplatz 16. Mit einem Heimsieg gegen Bremen könnte Bielefeld den Relegationsplatz verlassen und neue Hoffnung schöpfen.

Werder Bremen hat acht Punkte mehr als Bielefeld auf dem Konto. Die Leistung der Mannschaft zuletzt beim 1:1 beim 1. FC Köln war allerdings wenig anspruchsvoll.

Das Hinspiel gewannen die heutigen Gäste aus Bremen nach einem Tor von Leonardo Bittencourt mit 1:0.

Bundesliga: Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen - Die letzten Duelle

Wettbewerb Datum Heim Ergebnis Gast Bundesliga 03.10.2020 Werder Bremen 1:0 Arminia Bielefeld DFB-Pokal (Achtelfinale) 04.03.2015 Arminia Bielefeld 3:1 Werder Bremen Bundesliga 01.02.2009 Werder Bremen 1:2 Arminia Bielefeld Bundesliga 16.08.2008 Arminia Bielefeld 2:2 Werder Bremen Bundesliga 25.03.2008 Arminia Bielefeld 1:1 Werder Bremen

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Die Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Live und exklusiv ist das Nachholspiel heute auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender startet auf Sky Sport Bundesliga 1 um 18.15 Uhr mit der Übertragung. Kommentator des Spiels ist Marcus Lindemann.

Um im Livestream dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket (monatlich kündbar).

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Highlights auf DAZN

Zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga bietet der Streamingdienst Euch an, bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff jedes Spiels die Highlights anzusehen. Das ist natürlich auch heute der Fall.

Abonnieren könnt Ihr DAZN zum einen als Jahresabo, das 119,99 Euro kostet. Oder aber Ihr entscheidet Euch für ein Monatsabo, bei dem Ihr monatlich 11,99 Euro zahlt.

Sichere Dir hier den kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Arminia Bielefeld - Werder Bremen: Die Bundesliga heute im Liveticker

Bielefeld gegen Bremen könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

Hier geht' zum Liveticker Arminia Bielefeld - Werder Bremen.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle