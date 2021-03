1. FC Köln - BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga steht der 26. Spieltag an. Heute empfängt unter anderem der 1. FC Köln Borussia Dortmund. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt verrät euch SPOX hier.

1. FC Köln - BVB: Datum, Uhrzeit, Austragungsort

Setzt der BVB seine Aufholjagd auf die Champions-League-Plätze fort? Am heutigen Samstag spielt der BVB am 26. Spieltag der Bundesliga beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln. Spielbeginn im RheinEnergieSTADION, in dem wegen der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer gestattet sein werden, ist um 15.30 Uhr.

Der BVB liegt in der Tabelle nur noch zwei Punkte hinter Eintracht Frankfurt auf Platz fünf. Aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen holte Dortmund zwölf Punkte - drei weitere sollen heute hinzukommen.

Der 1. FC Köln steckt mitten im Abstiegskampf. Vor allem, weil die Konkurrenten in den vergangenen Wochen gepunktet haben. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur noch einen Punkt.

Bundesliga: 1. FC Köln vs. BVB - die letzten fünf Duelle

Wettbewerb Datum Heim Ergebnis Gast Bundesliga 28.11.2020 Borussia Dortmund 1:2 1. FC Köln Bundesliga 24.01.2020 Borussia Dortmund 5:1 1. FC Köln Bundesliga 23.08.2019 1. FC Köln 1:3 Borussia Dortmund Bundesliga 02.02.2018 1. FC Köln 2:3 Borussia Dortmund Bundesliga 17.09.2017 Borussia Dortmund 5:0 1. FC Köln

1. FC Köln - BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV des Spieles zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund gibt es heute nicht. Live und exklusiv könnt Ihr das Duell der beiden Klubs aus Nordrhein-Westfalen auf Sky sehen.

Die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt um 15.15 Uhr. Das Spiel kommentiert Kai Dittmann. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD gibt es zudem die Samstagskonferenz.

Mit der SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder dem SkyTicket (monatlich kündbar) gibt es zwei Möglichkeiten, um im Livestream dabei zu sein.

Bei DAZN sind die Highlights des Spieles etwa 40 Minuten nach Spielende zu sehen.

DAZN hat neben ausgewählten Spielen der Bundesliga auch die Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 in seinem Live-Angebot.

1. FC Köln - BVB: Bundesliga heute im Liveticker

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag