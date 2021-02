Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Am Dienstag erwacht die Champions League aus dem Winterschlaf. Welche Spiele heute anstehen und welcher Sender diese Spiele im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League, Achtelfinale heute: Spiele, Ausgangslage

RB Leipzig überstand bei seiner dritten Champions-League-Teilnahme zum zweiten Mal die Gruppenphase. In der vergangenen Saison war für das Team von Julian Nagelsmann erst im Halbfinale Endstation. Im Achtelfinale wartet mit dem FC Liverpool ein großer Name. Der Champions-League-Sieger der Saison 2018/19 steckt allerdings in einer Krise. In der Premier League setzte es zuletzt drei Niederlagen in Serie. Der Abstand zu Tabellenführer Manchester City beträgt bereits 13 Punkte.

Anders die Situation in Leipzig. In der Bundesliga wurden die vergangenen drei Spiele gewonnen. Die Sachsen sind der einzige ernsthafte Verfolger von Tabellenführer Bayern München. Wegen der Einreisebeschränkungen aus Großbritannien kann das Spiel heute nicht in Leipzig ausgetragen werden. Stattdessen wird im Puskas Stadion im ungarischen Budapest gespielt.

Brisanz verspricht auch die Partie zwischen dem FC Barcelona und PSG. Der französische Meister muss allerdings den Ausfall von Neymar verkraften. Barcelona hingegen gelang eine erfolgreiche Generalprobe. In La Liga wurde am vergangenen Freitag mit Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen gegen Alaves mit 5:1 gewonnen. Messi erzielte dabei sein 14. Saisontor.

Beide Spiele werden um 21 Uhr angepfiffen.

Champions League im TV und Livestream: Dieses Spiel zeigt Sky heute live

Auf Sky könnt Ihr heute exklusiv das Spiel zwischen Barcelona und PSG sehen. Dafür benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Zudem gibt's bei Sky beide Dienstagsspiele in der Konferenz. Wollt Ihr auf die Übertragungen von Euren mobilen Endgeräten aus zugreifen, benötigt Ihr entweder die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket.

Das aus deutscher Sicht interessantere Spiel zwischen Leipzig und Liverpool läuft live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Der Streamingdienst überträgt mit Sevilla-Dortmund, Gladbach-ManCity und Atletico Madrid-Chelsea noch drei weitere Spiele der Hinspiele. DAZN zeigt außerdem alle Spiele, die nicht live übertragen, nach Abpfiff im Re-Live.

Neben der Champions League hat DAZN auch die Bundesliga sowie alle Spiele der Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 im Programm. Auch andere Wettbewerbe wie der FA Cup, die niederländische Liga mit Mario Götze oder die portugiesische Liga gibt es auf DAZN zu sehen. Ebenfalls auf DAZN: Reichlich Basketball, Tennis, American Football, UFC-Kämpfe, Boxen und Motorsport.

Champions League: Die Spiele im Liveticker

Champions League: Die Termine für das Achtelfinale

Im Achtelfinale werden alle Spiele immer um 21 Uhr angepfiffen. Pro Tag werden zwei Spiele parallel ausgetragen