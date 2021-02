In der Champions League stehen heute die nächsten Achtelfinal-Hinspiele an. Welche Partien das sind und welche davon live im TV und Livestream bei Sky zu sehen sind, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League, Achtelfinale heute: Spiele, Ausgangslage

Titelverteidiger Bayern München hat souverän das Achtelfinale der Champions League erreicht. Das Hinspiel steigt am nun am heutigen Dienstag um 21 Uhr gegen Lazio Rom.

Die Italiener sind für das Team von Trainer Hansi Flick eine vermeintlich machbare Aufgabe. Angesichts der großen personellen Probleme des Rekordmeisters wird das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt aber kein leichtes Spiel. Die Generalprobe verpatzte der FC Bayern gründlich: In der Bundesliga verlor man am vergangenen Samstag bei Eintracht Frankfurt.

Lazio Rom spielt bisher eine zufriedenstellende Saison in der Serie A. Zuletzt wurde Sampdoria Genua mit 1:0 besiegt, so dass das Team weiter gut im Rennen um die erneute Champions-League-Qualifikation. Star des Teams ist Torjäger Ciro Immobile, in Deutschland noch gut aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund bekannt.

Spannung verspricht auch das Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea, das parallel zu den Bayern angepfiffen. Atletico führt La Liga überlegen an. Der FC Chelsea mit Neu-Trainer Thomas Tuchel und den beiden deutschen Nationalspielern Timo Werner und Kai Havertz blieb in der Champions League zuletzt sechs Spiele ohne Niederlage und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Auf Sky könnt Ihr heute exklusiv das Spiel zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern im Pay-TV sehen. Zudem gibt's bei Sky beide Dienstagsspiele in der Konferenz.

Das Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Chelsea läuft live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Der Streamingdienst überträgt mit Gladbach gegen ManCity am Mittwoch noch ein weiters Hinspiel exklusiv. DAZN zeigt außerdem alle Spiele, die nicht live übertragen, nach Abpfiff im Re-Live.

Neben der Champions League hat DAZN auch die Bundesliga sowie alle Spiele der Europa League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 im Programm. Auch andere Wettbewerbe wie der FA Cup, die niederländische Liga mit Mario Götze oder die portugiesische Liga gibt es auf DAZN zu sehen. Ebenfalls auf DAZN: Reichlich Basketball, Tennis, American Football, UFC-Kämpfe, Boxen und Motorsport.

Das DAZN-Abo ist bereits für 11,99 Euro im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr erhältlich.

Champions League: Die Spiele im Liveticker

Ihr könnt die Spiele nicht bei Sky oder DAZN verfolgen? Da nichts wie ab zum Liveticker von SPOX. Wir stellen Euch für beide CL-Spiele einen Liveticker zur Verfügung.

Champions League: Die bisherigen Achtelfinal-Ergebnisse

Die Hälfte der Hinspiele wurde bereits in der vergangenen Woche absolviert. Das sind die bisherigen Ergebnisse:

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis RB Leipzig FC Liverpool 0:2 FC Barcelona Paris St. Germain 1:44 FC Porto Juventus Turin 2:1 FC Sevilla Borussia Dortmund 2:3

Champions League: Die Termine für das Achtelfinale

Im Achtelfinale werden alle Spiele um 21 Uhr angepfiffen. Pro Tag werden zwei Spiele parallel ausgetragen.