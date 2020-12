Muskelbündelriss! Max Kruse wird Union Berlin lange fehlen: "Ich musste es erst einmal verdauen"

Union Berlin muss doch länger als gedacht auf Star-Spieler Max Kruse verzichten. Der 32-Jährige vermeldete nach seiner Verletzung im Derby gegen Hertha BSC auf seinem Instagram-Account die genaue Diagnose.

Dort schrieb Kruse, sich "leider schwerer verletzt" zu haben, als zunächst angenommen. "Ich musste es erst einmal verdauen und damit klarkommen", erklärte der Offensivspieler. "Ich werde zirka acht Wochen fehlen - plus, minus. Es ist leider nicht nur ein Muskelfaserriss, sondern ein Muskelbündelriss."

Der Angreifer hatte sich die Verletzung bei der 1:3-Niederlage seines Vereins am Freitag im Derby bei Hertha BSC in der Nachspielzeit zugezogen. Der Berliner Bundesligist sprach zunächst von einer Muskelverletzung am hinteren rechten Oberschenkel und erklärte, Kruse würde "in den kommenden Wochen" fehlen.

Kruse selbst hatte zunächst einen Kreuzbandriss im Knie befürchtet. "Zum Glück ist es das nicht", trotzdem sei es ärgerlich: "Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein."

Für Union ist der Ausfall Kruses ein herber Verlust. In der laufenden Spielzeit erzielte der 32-Jährige bereits sechs Tore für die Eisernen, fünf weitere Treffer legte er auf.