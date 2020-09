UEFA Player of the Year: Wann wird der Award vergeben?

Es ist wieder soweit. Bald wird ein neuer UEFA Spieler des Jahres gekürt. Drei Stars stehen zur engeren Auswahl, zwei davon sind Bayern-Spieler. Hier erfahrt Ihr, wann der UEFA Player of the year vergeben wird.

UEFA Player of the Year: Wer ist nominiert?

Der UEFA-Player-of-the-Year-Award, der den besten europäischen Spieler einer Saison (2019/20) mit Berücksichtigung der Vereins- und Nationalmannschaftsleistungen ehrt, wird vergeben. Drei Spieler stehen in der engeren Auswahlliste:

Kevin de Bruyne (Manchester City): Der Mittelfeldregisseur sammelte in der vergangenen Premier-League-Saison 13 Tore und legte dabei 20 Assists auf. In der Champions League war für sein Team im Viertelfinale Schluss.

Robert Lewandowski (FC Bayern München): Lewandowski traf in 47 Pflichtspielen 55-mal für die Bayern. Der Pole wurde in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League Torschützenkönig.

Manuel Neuer (FC Bayern München): Der DFB-Keeper leistete mit seinen Paraden einen erheblichen Beitrag zum Triple-Sieg der Bayern bei. In der Champions League blieb er ganze sechs Mal ohne Gegentor.

UEFA Player of the Year: Wann wird der Preis vergeben?

Der UEFA Player of the year wird gemeinsam mit dem UEFA Women's Player of the year und den jeweiligen Champions-League-Position-Awards am 1. Oktober während der Champions-League-Auslosung in Nyon in Frankreich bekanntgegeben.

Die Übersicht aller Awards

Diese Auszeichnungen werden am 1. Oktober vergeben:

Award Women's Player of the Year Men's Coach of the Year Women's Coach of the Year Goalkeeper of the Season Defender of the Season Midfielder of the Season Forward of the Season Women's Goalkeeper of the Season Women's Defender of the Season Women's Midfielder of the Season

UEFA Player of the year: Wie wurde gewählt?

Die Spieler wurden von insgesamt 80 Trainern - bestehend aus den 32 Coaches, die mit ihrer Mannschaft in der Champions-League-Gruppenphase spielten und 48 Europa-League-Trainern - und zusätzlich von 55 Journalisten gewählt. Die Journalisten wurden wiederum von der European Sports Media ernannt.

Die Juroren mussten jeweils drei Spieler wählen. Der Erstplatzierte bekam fünf, der Zweitplatzierte drei und der Drittplatzierte einen Punkt. Die Trainer durften nicht ihre eigenen Spieler nehmen.

Europas Fußballer des Jahres: Ein Bayer als van-Dijk-Nachfolger? © imago images / mandoga media / vi images / mis 1/21 Wer holt sich den Player of the Year Award der UEFA 2020? 2019 ging der Preis an Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, diesmal sollte/müsste die Trophäe einem Star des FC Bayern München verliehen werden ... © getty 2/21 2000: Luis Figo (Real Madrid/Portugal) © getty 3/21 2001: Michael Owen (FC Liverpool/England) © getty 4/21 2002: Ronaldo (Inter Mailand/Real Madrid/Brasilien) © getty 5/21 2003: Pavel Nedved (Juventus Turin/Tschechien) © getty 6/21 2004: Andriy Shevchenko (AC Milan/Ukraine) © getty 7/21 2005: Ronaldinho (FC Barcelona/Brasilien) © getty 8/21 2006: Fabio Cannavaro (Real Madrid/Italien) © getty 9/21 2007: Kaka (AC Milan/Brasilien) © getty 10/21 2008: Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugal) © getty 11/21 2009: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 12/21 2010 fand keine Wahl statt. Der bisherige Ausrichter der Wahl France Football kürt seitdem den Weltfußballer. Seit 2011 ist die UEFA der Ausrichter. © getty 13/21 2011: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 14/21 2012: Andres Iniesta (FC Barcelona/Spanien) © getty 15/21 2013: Franck Ribery (FC Bayern München/Frankreich) © getty 16/21 2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) © getty 17/21 2015: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) © getty 18/21 2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal) © getty 19/21 2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal). © getty 20/21 2018: Luka Modric (Real Madrid/Kroatien) © imago images / sven simon 21/21 2019: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande)

UEFA Player of the year: Wer war noch nominiert?

Auch die restliche Rangliste wird von Bayern-Spielern dominiert. Von Platz vier bis zehn hatten mit Thomas Müller, Thiago und Joshua Kimmich drei weitere Münchner Stimmen abbekommen. Barca-Star Lionel Messi bekam 53 Stimmen - gemeinsam mit Neymar die viertmeisten.