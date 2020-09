Fußball heute live: Nations League im TV, Livestream und Liveticker

Auch am heutigen Sonntag steht wieder eine Vielzahl an Fußballspielen vor der Tür. Hier bei SPOX bekommt Ihr einen Überblick über alle Partien und deren Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Insgesamt zehn Spiele der UEFA Nations League werden heute stattfinden. Auch die DFB-Elf ist wieder gefordert. In Basel spielt das Team von Trainer Joachim Löw gegen die Schweiz. Gruppengegner Spanien fordert zeitgleich die Ukraine.

Fußball heute live: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Wettbewerb Heim Gast Übertragung 15 Uhr Nations League Wales Bulgarien DAZN 15 Uhr Nations League Andorra Färöer DAZN 18 Uhr Nations League Ungarn Russland DAZN 18 Uhr Nations League Irland Finnland DAZN 18 Uhr Nations League Slowenien Moldau DAZN 20.45 Uhr Nations League Schweiz Deutschland ZDF 20.45 Uhr Nations League Spanien Ukraine DAZN 20.45 Uhr Nations League Serbien Türkei DAZN 20.45 Uhr Nations League Kosovo Griechenland DAZN 20.45 Uhr Nations League Malta Lettland DAZN

Die Nations League im TV und Livestream

Alle Spiele der Nations League ohne deutscher Beteiligung werden live und in voller Länge bei DAZN gezeigt. Das Spiel des DFB-Teams gegen die Schweiz wird hingegen im Free-TV übertragen, nämlich im ZDF. Dort könnt Ihr auch auf einen kostenlosen Livestream zurückgreifen.

Beim DAZN seht ihr neben der Nations League aber auch Wettbewerbe wie die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, La Liga Ligue 1 oder MLS.

Der Kostenpunkt liegt dabei bei wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Modellen sind die ersten 30 Tage im Rahmen eines kostenlosen Probemonats gratis.

Die Nations League im SPOX-Liveticker

Auch wir bei SPOX sind live mit dabei. In unseren kostenlosen und ausführlichen Livetickern halten wir Euch bei allen heutigen Spielen stets auf dem Laufenden. Hier kommt Ihr zur heutigen Liveticker-Übersicht.