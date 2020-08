Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Auch am heutigen Dienstag stehen wieder Fußballspiele an. Welche das sind und wo diese im TV oder Livestream übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Fußball heute live verfolgen! Sichere dir jetzt DAZN - mit dem Gratismonat sogar kostenlos!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fußball heute live: Diese Spiele finden am 17. August statt

Am heutigen Dienstag findet das zweite der beiden Halbfinals in der Europa League statt. Inter Mailand trifft auf Schachtar Donezk,

Die Begegnung wird, wie bereits die gestrige Partie zwischen dem FC Sevilla und Manchester United, um 21 Uhr angepfiffen werden. Austragungsort ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Alle Infos im Überblick:

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Inter Mailand Schachtar Donezk 17.8.2020 21.00 Uhr Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Fußball heute live im TV und Livestream verfolgen

Die Begegnung zwischen den Mailändern und ihren Widersachern aus Donezk wird live auf DAZN übertragen. Der Streamingdiest zeigt die Partie in Deutschland sogar exklusiv, kein anderer Anbieter in Deutschland besitzt die Rechte an dem zweiten Halbfinale des Wettbewerbs.

Max Siebold wird die Begegnung als Kommentator begleiten, Ralph Gunesch wird ihm dabei als Experte zur Seite stehen. Darüber hinaus ist Alex Schlüter bei der Begegnung als Moderator im Einsatz.

DAZN wird auch eine besondere Option für das Spiel anbieten: Interessierte können die Begegnung somit - trotz Geisterspiel - mit Fanatmosphäre verfolgen.

Fußball heute live: Was ist DAZN?

Der Streaming-Anbieter DAZN hat zahlreiche Top-Sport-Events im Portfolio. Neben der Europa League überträgt das "Netflix des Sports" aus der Welt des Fußballs beispielsweise die Champions League, die spanische LaLiga, die italienische Serie A und die französische Ligue 1.

Doch auch Fans anderer Sportarten kommen bei dem Streamingportal voll auf ihre Kosten. DAZN zeigt NBA, NFL, NHL und MLB, aber auch Boxen, Golf, Tennis, UFC, die WWE und vieles mehr.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können allerdings einen kostenlosen Probemonat abschließen.

© imago images / Poolfoto

Fußball heute live: Die Ausgangslage

Inter Mailand geht nach dem zufriedenstellenden Saisonende sicher mit breiter Brust in das Halbfinal-Duell mit Donezk. Die Italiener sicherten sich im Saisonendspurt letztlich Platz zwei in der italienischen Serie A - ihre beste Platzierung seit langer Zeit. Im ersten Spiel des Europa-League-Finalturniers überzeugte die Mannschaft von Trainer Antonio Conte zudem ebenfalls. Gegen Bayer Leverkusen setzten sich die Mailänder überzeugend mit 2:1 durch. Besonders Angreifer Romelu Lukaku zeigte eine richtig starke Vorstellung.

Auch Schachtar Donezk präsentierte sich beim ersten Spiel des Turniers in Lissabon äußerst überzeugend. Die Ukrainer schlugen den FC Basel deutlich mit 4:1 - bis zur Nachspielzeit führte das Team von Trainer Luis Castro sogar mit 4:0, der Einzug ins Halbfinals war somit nie gefährdet. Auch wenn Donezk als leichter Außenseiter in das Halbfinale geht, dürfte die Mannschaft gegen Mailand alles andere als chancenlos sein.

Europa League: Die Termine des Finalturniers