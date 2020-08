Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Am heutigen Dienstag (18. August) steht wieder Live-Fußball auf dem Plan, unter anderem geht es in der Champions League heiß her. Wir verraten Euch alles zu den Themen Spiele heute live, Termine, TV-Übertragung und Livestream.

Fußball heute live sehen: Diese Partien laufen am heutigen Dienstag (18. August)

Das Highlight das heutigen Dienstags ist zweifelsohne das Champions-League-Halbfinale zwischen RB Leipzig und Thomas Tuchels PSG, das um 21 Uhr deutscher Zeit in Lissabon steigt.

Der Fußball-Tag beginnt aber schon früher, um 16 Uhr empfängt der 1. FC Köln den VfL Bochum zum Testspiel.

Auch Schalke 04 testet heute, die Knappen spielen um 18 Uhr gegen Drittligist KFC Uerdingen.

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort 1. FC Köln VfL Bochum Di, 18. August 16 Uhr Köln FC Schalke 04 KFC Uerdingen Di, 18. August 18 Uhr Gelsenkirchen RB Leipzig Paris Saint-Germain Di, 18. August 21 Uhr Lissabon

Fußball heute live im TV und Livestream verfolgen

Die gute Nachricht vorweg, die drei heutigen Partien sind allesamt live im TV oder Livestream verfügbar.

Das Testspiel zwischen dem Effzeh und Bochum, das im Kölner Franz-Kremer-Stadion vor bis zu 300 Fans ausgetragen wird, könnt Ihr live und kostenlos auf den YouTube-Kanälen der Vereine verfolgen:

Selbiges gilt auch für die Partie von S04, der Bundesligist überträgt sein Testpiel gegen den KFC Uerdingen ebenfalls kostenfrei auf seinem YouTube-Channel, inklusive Live-Kommentar und ausführlicher Highlights im Anschluss.

Anders verhält sich das beim CL-Halbfinale zwischen RB Leipzig und PSG. Das historische Spiel für die Roten Bullen läuft beim Streaming-Dienst DAZN, der sich wenige Minuten vor Anpfiff am Mikrofon meldet. Auch Sky zeigt das Spiel live, sowohl im TV als auch im Livestream. Hier beginnt die Vorberichterstattung schon um 19.30 Uhr.

Champions League: Diese deutschen Trainer gewannen den Henkelpott - Flick, Nagelsmann und Tuchel jagen Meilenstein © imago images 1/14 Mit Hansi Flick, Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel können gleich drei deutsche Trainer Champions-League-Sieger werden und somit Geschichte schreiben. SPOX blickt auf die Lage der Jäger und die Trainer, die den Meilenstein schafften. © imago images / Peter Schatz 2/14 Hansi Flick (FC Bayern München): Erst im November 2019 übernahm er das Amt von Niko Kovac und verhalf dem FCB zu altem Glanz. Nach dem Double-Gewinn fertigten die Münchner Chelsea mit insgesamt 7:1 ab und demütigten Barca mit 8:2. Nächster Halt: Lyon. © imago images / Peter Schatz 3/14 Julian Nagelsmann (RB Leipzig): Der erst 33-Jährige gehört wohl schon jetzt zu den größten Taktikfüchsen Europas. Im Viertelfinale hebelte er Diego Simeones Atletico Madrid mit einem variablen System aus (2:1-Sieg). Nun wartet PSG. © imago images / PanoramiC 4/14 Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain): Erstmals seit 1995 steht PSG wieder in einem Halbfinale, wenn auch mit viel Glück. Erst in der 90. schoss das Tuchel-Team den Ausgleich, ehe Choupo-Moting den 2:1-Siegtreffer (90.+3.) gegen Atalanta Bergamo erzielte. © imago images / Horst Müller 5/14 Udo Lattek (FC Bayern München): Unter ihm holte der FCB gegen Atletico Madrid als erstes deutsches Team den Europapokal der Landesmeister 1974. Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck rettete die Bayern in der Verlängerung noch in ein Wiederholungsspiel. © imago images / Colorsport 6/14 Nach dem glücklichen 1:1 gaben sich die Bayern zwei Tage später keine Blöße und fertigten die Rojiblancos mit 4:0 ab. Uli Hoeneß und Gerd Müller trafen jeweils doppelt. Im Januar 1995 musste Lattek seinen Hut nehmen. © imago images / Fred Joch 7/14 Dettmar Cramer (FC Bayern München): Der damalige Trainer der US-Nationalmannschaft übernahm Latteks Posten und stand anfangs stark in der Kritik. Führungsspieler Franz Beckenbauer gab ihm aber Rückendeckung, die er zurückzahlen sollte … © imago images / Kicker / Eissner 8/14 Denn 1975 (2:0 gegen Leeds) und 1976 (1:0 gegen Saint-Etienne) gewannen die Bayern unter Cramer ebenfalls den Pokal der Landesmeister. Da er die deutsche Meisterschaft aber deutlich verpasste, wurde er schließlich zum Abschied gezwungen. © imago images / Stockhoff 9/14 Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund und FC Bayern): In der Saison 1996/97 gewann er mit dem BVB gegen ein auf dem Papier überlegenes Juventus Turin mit 3:1. Anschließend trat er von seinem Amt zurück und ging im Juli 1998 zu den Bayern. © imago images / Ulmer 10/14 Wo er ebenfalls große Erfolge feiern sollte und sich 2001 unsterblich machte. Nachdem die Bayern 1999 das Finale noch denkbar unglücklich verloren hatten, gewannen sie zwei Jahre später im Elfmeterschießen gegen Valencia. Kahn hielt drei Elfmeter. © imago images / Uwe Kraft 11/14 Jupp Heynckes (Real Madrid und FC Bayern): Nur ein Jahr nach Hitzfelds BVB-Erfolg krönte sich Heynckes mit den Spaniern zum nächsten deutschen Trainer, der den Henkelpott holte. Die Königlichen siegten mit 1:0 gegen den erneuten Finalisten Juve. © imago images / Ulmer 12/14 2013 sollte Heynckes dann endgültig zu einer Trainer-Legende aufsteigen. Nachdem das "Finale dahoam" mit den Bayern 2012 noch in die Hose gegangen war, gewannen sie anschließend das Triple. Im CL-Finale setzte sich der FCB mit 2:1 gegen den BVB durch. © imago images / Action Plus 13/14 Jürgen Klopp (FC Liverpool): Es war das Märchen der vergangenen Spielzeit, als Klopp den Reds endlich wieder einen großen Titel bescherte. Im Halbfinale drehte Liverpool noch ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen Barca mit einem 4:0 an der Anfield Road, ehe … © imago images / Sportfoto Rudel 14/14 … im Finale Tottenham Hotspur wartete. Gegen die Spurs behielt Klopps Truppe die Nerven und gewann schließlich 2:0. In der aktuellen Spielzeit führte er Liverpool zudem zur ersten englischen Meisterschaft nach 30 Jahren Abstinenz.

Fußball heute live (18. August): Champions League auf DAZN

Das Halbfinale von RB Leipzig gegen die Startruppe von PSG könnt Ihr heute Abend live auf DAZN sehen.

Der Streaming-Dienst beginnt seine Übertragung einige Minuten vor dem Anstoß, folgendes Personal begleitet die Partie für Euch:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Reporter in Lissabon: Daniel Herzog

Falls Ihr die Partie nicht live sehen könnt, bietet Euch DAZN das Spiel auch im Re-Live sowie als ausführliche Highlights im Anschluss an. Morgen seht Ihr zudem auch das zweite Halbfinale zwischen den Bayern und Olympique Lyon live, genau wie das große Finale.

Auch das Finalturnier der Europa League sowie das Beste aus Serie A, Ligue 1, La Liga und MLS läuft live auf DAZN. Ab der kommenden Saison zeigt DAZN auch 106 Bundesligaspiele live, davon 103 exklusiv.

11,99 Euro kostet das Monats-Abo beim Streaming-Dienst oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Varianten sind die ersten vier Wochen kostenfrei - jetzt testen!

© imago images / Poolfoto

Leipzig gegen PSG: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Dani Olmo - Poulsen

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Nkunku, Dani Olmo - Poulsen PSG: Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos - Paredes, Gueye - di Maria, Mbappe, Neymar

Champions League: Die Halbfinals im Überblick