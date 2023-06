Claudia Neumann: Werdegang, Geburtsdatum, Einsätze der ZDF-Kommentatorin

Claudia Neumann ist eine der polarisierendsten Figuren im deutschen Sportjournalismus. Am Samstag kommentiert sie für das ZDF das Champions League-Finale. Der Werdegang, ihr Geburtsdatum und die Einsätze als ZDF-Kommentatorin: SPOX stellt Claudia Neumann vor.

Kaum ein Sportjournalist ist so umstritten wie die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann. Nach ihren Einsätzen auf der großen Bühne erlebt Neumann vor allem in den sozialen Medien immer wieder sexistische Anfeindungen. Auch fachlich wird sie für ihren Kommentarstil häufig kritisiert.

Das hält ihren Sender, das ZDF, allerdings nicht davon ab, sie weiterhin in großen Spielen einzusetzen. Am Samstag erreicht ihre Karriere einen weiteren Höhepunkt, wenn sie als erste Frau im deutschen Fernsehen das Champions League-Finale zwischen Manchester City und Inter kommentiert.

Grund genug, Claudia Neumann einmal genauer vorzustellen. SPOX gibt Euch alle Infos.

Claudia Neumann: Geburtsdatum und Herkunft

Claudia Neumann wurde 1964 im nordrhein-westfälischen Düren geboren und legte 1984 ihr Abitur in Neunkirchen-Seelscheid ab. Nach einem Auslandsaufenthalt in Frankreich studierte sie ab 1986 in Bonn die Fächer Germanistik, Pädagogik und Sport. 1992 schloss sie das Magisterstudium erfolgreich ab.

Claudia Neumann: Die Biographie in der Übersicht

Name: Claudia Neumann

Geburtsdatum: 02.02.1964

Geburtsort: Düren

Studium: Germanistik, Pädagogik, Sport

Sender: RTL, Sat.1, ZDF

Claudia Neumann: Werdegang zur ZDF-Kommentatorin

Ihre journalistischen Anfänge hatte Neumann während des Studiums mit einer Hospitanz bei RTL. Nach dem Studium arbeitete sie dann bei Sat.1 im Team von Jörg Dahlmann. Sie war dort als Sportredakteurin aktiv, bis sie 1999 Redakteurin und Reporterin in der ZDF-Sportredaktion wurde.

Dort berichtete sie vor allem über Tennis, die Tour de France sowie Welt- und Europameisterschaften im Fußball, zunächst aber nicht als Live-Kommentatorin.

© getty Neu dabei: Bei der EM 2016 wurde Claudia Neumann die erste Reporterin bei einem großen Männerturnier.

Claudia Neumann: Kommentatorin bei WM und EM

Im Jahr 2011 wurde Neumann als Kommentatorin bei der Weltmeisterschaft der Frauen eingesetzt und wurde so die erste WM-Kommentatorin in Deutschland. Bei der EM 2016 wurde sie schließlich die erste Deutsche Frau, die bei einem großen Männerturnier als Live-Reporterin im Einsatz war.

2018 kommentierte sie auch bei der Weltmeisterschaft in Russland, nachdem sie zuvor als die erste weibliche Champions-League-Kommentatorin in die Geschichte eingegangen war.

Mittlerweile gehört sie zum festen Stamm der Reporterinnen und Reporter des ZDF. Auch bei der verschobenen pan-europäischen EM 2020 und der WM 2022 in Katar war sie regelmäßig im Einsatz.

Am 10. Juni kommentiert sie nun für das ZDF das Champions League-Finale in Istanbul zwischen Manchester City und Inter.

© getty Kein neues Terrain: Schon beim Champions League-Finale 2022 war Claudia Neumann für das ZDF im Einsatz, allerdings nicht als Kommentatorin.

Claudia Neumann: Kritik und Reaktion

Neben den sexuellen Anfeindungen geriet sie bei der WM 2022 in Katar ebenfalls dafür ins Kreuzfeuer, dass sie ein Spiel mit Regenbogen-Shirt und -binde kommentierte. Während es manche Zuschauer als mutiges Zeichen lobten, rief die Aktion auch negative Stimmen hervor.

"Gewissen Menschen scheint zumindest jegliche Form des Anstands abhanden gekommen zu sein. Jedes Anderssein geht ihnen gegen den Strich", kommentierte Neumann schon vor einigen Jahren Angriffe auf ihre Person. Auch das ZDF verteidigte Neumann in der Vergangenheit mehrfach.