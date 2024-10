"Hat ihn gekillt": Ehemaliger F1-Pilot warnt Mick Schumacher vor zukünftigem Engagement in der Formel 1

Schumachers letzte Chance auf ein Cockpit 2025 ist bei Audi. Dort bestätigte Teamchef Mattia Binotto erst kürzlich, dass der Deutsche zum Kandidatenkreis gehöre, Favorit auf den Platz neben dem bereits bestätigten Nico Hülkenberg ist er aber nicht.

Für Danner wäre ein Engagement beim deutschen Team, welches 2025 noch unter dem Namen Sauber an den Start gehen wird, ohnehin aber nicht sonderlich erstrebenswert. "Wenn Mick dort fahren würde, dann ist er definitiv Letzter. Er kommt dann quasi vom Regen in die Traufe. Das macht keinen Spaß und ist nichts, was einen jungen Fahrer weiterbringt", erklärte der 66-Jährige im Gespräch mit ran.

Problematisch wäre für Schumacher vor allem, dass er mit Hülkenberg auf einen starken Teamkollegen träfe. "Das wäre der endgültige Sargnagel, vor allem wenn er auch an Nico Hülkenberg nicht vorbeikommt. Ganz nüchtern betrachtet, hat er Mick Schumacher 'gekillt', als er zu Haas kam und Kevin Magnussen in Grund und Boden gefahren hat", so Danner weiter.

Stattdessen sollte Audi lieber auf einen zweiten erfahrenen Piloten wie den ebenfalls gehandelten Valtteri Bottas setzen. "Wenn ich als Hersteller anfange, im Dunkeln herumzutappen, kann ich mir nicht auch noch zusätzlich einen jungen Fahrer leisten. Das kann ich machen, wenn ich so etabliert bin, dass ich diesem jungen Fahrer auch eine Chance bieten kann. Sie sind im Moment Vorletzter und Letzter werden das auch im nächsten Jahr sein. Dann einen jungen Fahrer ins Cockpit zu setzen, ist Käse. Damit verbrennst du ein Talent." Der finnische Routinier mache "seinen Job. Der bringt alles mit, was er mitbringen muss. Und schnell genug ist er allemal."