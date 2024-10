Doch noch Chancen auf F1-Rückkehr? Audi bestätigt Gespräche mit Mick Schumacher

Mattia Binotto schließt schnelle Cockpit-Entscheidung aus

Eine schnelle Entscheidung über die finale Besetzung für 2025 soll es nicht geben. "Wir können uns den Luxus leisten, nichts zu überstürzen, denn alle anderen Teams haben ihre Besetzungen bereits festgelegt. Es gibt zwei wesentliche Optionen: Zum einen Erfahrung, um uns auf den Wachstumspfad zu bringen. Zum anderen einen jungen, talentierten Fahrer, der uns auf dem Weg an die Spitze begleiten kann", erklärte Binotto.

Schumacher fuhr bereits zwischen 2020 und 2022 in der Formel 1 für Haas, überzeugte dort aber nicht und wurde schließlich durch Hülkenberg ersetzt. Seitdem ist er Ersatz- und Testfahrer für Mercedes. Außerdem geht er für Alpine in der WEC an den Start.