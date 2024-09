Bei Baku-Desaster: Nico Hülkenberg knackt unrühmlichen Formel-1-Rekord

Damit ist der Emmericher der Fahrer der F1-Historie, der die Punkteränge im Laufe eines einzigen Jahres am häufigsten um einen Platz verpasste. Bislang teilte sich der 37-Jährige die "Bestmarke" mit dem Italiener Michele Alboreto. Dieser war 1952 sechsmal knapp an den Punkterängen gescheitert.

Hülkenberg lag in Baku lange auf einem aussichtsreichen zehnten Rang, in der Schlussphase unterliefen dem Haas-Piloten aber gleich mehrere Missgeschicke. Zunächst touchierte er mit seinem Boliden die Streckenbegrenzung, der daraus entstandene Schaden hielt sich jedoch noch in Grenzen.

Nach dem Crash zwischen Sergio Pérez (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari) zwei Runden vor Zieleinfahrt beschädigte sich Hülkenberg schließlich den Frontflügel, worauf er zu einem zusätzlichen Boxenstopp abbiegen musste. Seinen achten Platz "erbte" Franco Colapinto (Williams), auch Lewis Hamilton (Mercedes) und Teamkollege Oliver Bearman zogen noch vorbei.

"Ich glaube, es war P10 bevor Carlos und Checo den Unfall hatten und eigentlich war alles unter Kontrolle und in den letzten zwei Runden ist dann einiges schiefgelaufen. Es sind ein paar Sachen passiert, da möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen aktuell. Aber ja, wir haben da das Rennen verloren und ein Resultat mit Punkten", erklärte Hülkenberg nach dem Rennen bei ServusTV.