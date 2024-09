Formel 1 in Baku: Das Rennen beim GP von Aserbaidschan heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Max Verstappen will wieder zurück an den Platz an der Sonne, in Monza kam er zuletzt nichts auf das Podest - Sieger wurde Charles Leclerc.

vor Beginn Das Spektakel auf dem Baku City Circuit beginnt gegen 13 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Formel-1-Rennen beim GP von Aserbaidschan.