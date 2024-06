"Kindisch!" Verbaler Kleinkrieg zwischen Daniel Ricciardo und Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve geht weiter

Villeneuve (53) ist mittlerweile als TV-Experte für Sky Sports F1 im Einsatz und scheut dabei vor klaren Worten nicht zurück. Ricciardo könne auf dem höchsten Level einfach "nicht mehr mithalten", hatte er vor dem Großen Preis von Kanada über den 34-Jährigen Australier geurteilt, der seit dieser Saison für das RB-Team fährt. Ricciardo hatte in den ersten acht Rennen der Saison nur einmal punkten können.

Mit einem fünften Platz im Qualifying und schließlich dem achten Rang im Rennen in Montreal schlug der allerdings zurück - und ließ anschließend kein gutes Haar an Villeneuve. "Ich habe gehört, dass er Scheiße erzählt hat. Aber das tut er immer", ätzte Ricciardo. "Ich glaube, er hat sich ein paar Mal zu oft den Kopf angestoßen. Vielleicht spielt er Eishockey oder so."