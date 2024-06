Formel 1: Das Rennen beim GP von Kanada heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Max Verstappen will wieder zurück an den Platz an der Sonne, in Monaco war er chancenlos - Sieger wurde Charles Leclerc.

vor Beginn Das Spektakel auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal beginnt gegen 20 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Rennen beim GP von Kanada.