Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Kanada heute live im Free-TV und Livestream?

In Kanada geht es am heutigen Sonntag (9. Juni) erst in den Abendstunden zur Sache. Los geht's planmäßig um 20 Uhr deutscher Zeit.

Max Verstappen, Nico Hülkenberg und Co. fahren dann auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal gegeneinander. Insgesamt wird es 70 Runden geben.

Wo das Rennen heute live im Free-TV und Livestream läuft? SPOX liefert die Antwort!