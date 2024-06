"Sie brauchen den besten Fahrer": Günther Steiner warnt Alpine vor Mick Schumacher

Alpine-Chef Bruno Famin hatte Schumacher zuletzt große Hoffnungen auf eine Comeback ab 2025 gemacht. "Alles ist offen, jeder spricht mit jedem", sagte der Franzose bei Sky, als er auf die Chancen des Deutschen angesprochen wurde. "Klar, es wäre ein Fehler, ihn nicht auf der Liste zu haben."

Nach seiner Zeit bei Haas wurde Schumacher Testfahrer bei Mercedes. Für Alpine geht er in diesem Jahr außerdem in der Langstrecken-Meisterschaft WEC an den Start. Auch deshalb gilt er bei den Franzosen als heiße Option ab 2025.