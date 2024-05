"Jeder möchte ihn in seinem Team haben": Audi nennt Wunschkandidaten auf zweites Cockpit neben Nico Hülkenberg

Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte bereits vor einigen Wochen bestätigt, dass Audi mit einem "sehr lukrativen Angebot" an den Spanier herangetreten sei, welches man bei den Österreichern "nicht matchen oder überbieten könne".

Neben Audi gelten auch Red Bull und Mercedes als Interessenten. Ein möglicher Vorteil für Audi könnte Sainz' Vater Carlos senior werden. Dieser geht seit ein paar Jahren für den deutschen Automobilhersteller in der Rallye Dakar an den Start. Anfang des Jahres brachte er Audi sogar den Sieg in der Auto-Kategorie.

Sainz absolvierte in seiner bisherigen Karriere für Toro Rosso, Renault, McLaren und Ferrari 188 Rennen. Dabei gelangen ihm drei Siege, 21 Podestplätze und fünf Pole Positions.