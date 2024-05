"Möchte Ayrton Senna meinen Tribut zollen": Sebastian Vettel fährt legendären Rennwagen in Imola

"Ayrton Senna war nicht nur ein Fahrer, den ich als einen der Besten des Motorsports ansehe, sondern auch ein Mann mit großer Empathie", sagte Vettel: "Es sind nun 30 Jahre seit seinem Unfall vergangen und ich möchte Ayrton meinen Tribut zollen".

Der dreimalige Weltmeister Senna war am 1. Mai 1994 auf der Strecke in Imola tödlich verunglückt, am jenem Rennwochenende verstarb auch Roland Ratzenberger. Der Todestag der beiden jährte sich am Mittwoch zum 30. Mal, aus diesem Anlass hatten sich Tausende Fans in Imola zu einer Gedenkfeier zu Ehren der beiden verunglückten Formel-1-Piloten versammelt.

Zu den Gästen der Gedenkveranstaltung auf der Rennstrecke zählten Formel-1-Chef Stefano Domenicali, der italienische Außenminister Antonio Tajani und seine brasilianischen und österreichischen Amtskollegen Mauro Vieira und Alexander Schallenberg. Außerdem Ratzenbergers Eltern Margit und Rudolf, anwesend war auch Sennas Neffe Bruno. In diesem Jahr findet der Große Preis der Emilia-Romagna in Imola am 19. Mai statt.