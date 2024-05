30. Todestag: Tausende Formel1-Fans gedenken Ayrton Senna und Roland Ratzenberger

30 Jahre nach den tödlichen Unfällen des Salzburgers Roland Ratzenberger am 30. April 1994 und des Brasilianers Ayrton Senna am 1. Mai 1994 haben sich Tausende Fans in Imola am Mittwoch zu einer Gedenkfeier zu Ehren der beiden verunglückten Formel-1-Piloten versammelt.

