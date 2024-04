Doch kein Wechsel zu Red Bull oder Mercedes: Fernando Alonso bleibt bei Aston Martin

"In meinem Kopf war Aston Martin die logische und beste Wahl", sagte Alonso in einer kurzfristig anberaumten virtuellen Medienrunde am Donnerstag: "Hier habe ich mich am meisten gewollt und wertgeschätzt gefühlt." Gleichzeitig bestätigte der Routinier, sich auch mit anderen Offerten beschäftigt zu haben: "Aber alle anderen Gespräche waren sehr oberflächlich und leicht."

Er habe sich bei seiner Entscheidung über die Zukunft bewusst nicht unter Druck setzen lassen, sagte Alonso: "Ich musste nachdenken und mir die Zeit nehmen, ob ich bereit bin für weitere Jahre in der Formel 1. Der Kalender ist intensiver. Die Formel 1 nimmt alle Zeit und alle Energie in Anspruch. Man muss alles aufgeben, um Racing zu betreiben."

Seine Begeisterung für den Sport sei ungebrochen. "Meine Liebe für die Formel 1 und Aston Martin haben sich nicht geändert", sagte er: "Ich fühle mich gut und körperlich topfit." Es gehe um "Loyalität". Gemeinsam habe man bereits "viel erreicht, aber es ist erst der Beginn einer Reise mit Aston Martin, und längst noch nicht das Ende."

Alonso fährt seit 2023 für Aston Martin. Die vergangene Saison beendete er als WM-Vierter - nur Überflieger und Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) sowie dessen Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) und der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) landeten vor Alonso.