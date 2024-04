Formel-1-Fahrer eröffnet noble Eisdiele

Abgeleitet vom Nachnamen des Monegassen soll das neue Lokal "LEC" heißen. Am Projekt beteiligen sich laut Il Giornale die Unternehmer Federico Grom und Guido Marinetti, Gründer der schnell wachsenden Kette "Grom", die hochwertige und teure Eiscreme anbietet. Sie ist bereits in mehreren italienischen Städten präsent, zudem in Malibu, New York, Paris und Tokio.

In den nächsten Tagen soll das Projekt bei einer Pressekonferenz in Mailand vorgestellt werden, an der sich auch Leclecs Manager Nicolas Todt, Sohn des ehemaligen Formel-1-Chefs Jean Todt, beteiligen wird.