Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Japan im TV und Livestream?

Am Samstag, den 6. April, geht im Rahmen des GP von Japan das Qualifying über die Bühne. Der Kampf um die Poleposition startet auf dem auf dem Suzuka International Racing Course um 8.00 Uhr deutscher Zeit.

Der große Favorit auf die Poleposition ist auch beim GP von Japan Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister war bislang in dieser Saison im Qualifying nämlich noch nicht zu schlagen. Red-Bull-Pilot Max Verstappen stellte seinen Boliden in Bahrain, Saudi-Arabien und zuletzt in Australien auf Startplatz eins.

Mit viel Selbstvertrauen dürften allerdings auch die Ferraris rund um Charles Leclerc und Carlos Sainz an den Start gehen. Den GP von Melbourne beendeten die beiden auf den Plätzen eins und zwei. Heißt der Polesetter in Suzuka dennoch erneut Max Verstappen?