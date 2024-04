Formel 1: "Die Red Bulls sind unerreichbar!" Max Verstappen schnappt sich beim Qualifying zum Japan-GP die Pole Position - Ferrari ohne Chance

Formel 1: Das Qualifying beim GP von Japan JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wir blicken kurz vor dem Start des Qualifyings noch auf die Strecke. Der Suzuka International Racing Circuit ist 5,807 Kilometer lang und besteht aus 18 Kurven. Den offiziellen Rundenrekord von 1:30,983 stellte Lewis Hamilton 2019 auf. Aktuell ist es trocken in Suzuka, die am Freitag von den Teams geschonten Intermediates dürften also nicht zum Einsatz kommen.

Vor Beginn: Im Qualifying war Max Verstappen in dieser Saison bislang noch nicht zu schlagen. Zuletzt in Melbourne, aber auch in Dschidda und Sachir, stellte der amtierende Weltmeister seinen Red Bull auf die Pole. Sichert sich Verstappen heute in Suzuka erneut den ersten Startplatz? Es wäre die 36. Poleposition in der Formel 1 für den Niederländer.

Vor Beginn: Erst vor wenigen Stunden ging das abschließende 3. Freie Training in Suzuka zu Ende. Erneut waren Max Verstappen und Sergio Pérez die schnellsten, Mercedes-Pilot George Russell wurde Dritter. Der amtierende Weltmeister geht damit als Favorit in das heutige Qualifying.

Vor Beginn: Im FP2 wurde dann im Grunde überhaupt nicht gefahren. Aufgrund der Regenfälle in Suzuka sahen es die Teams nicht für nötig Runden auf der Strecke abzuspulen. Stattdessen schonten die Teams die Reifen für das heutige Qualifying und das morgige Rennen.

Vor Beginn: Am Freitag begann das Rennwochenende in Suzuka mit den ersten beiden Freien Trainings. Red-Bull-Pilot Max Verstappen sicherte sich in FP1 die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez und Carlos Sainz.

Vor Beginn: Max Verstappen heißt auch heute der große Favorit beim Qualifying in Japan. Sichert sich der Red-Bull-Pilot in Suzuka die vierte Pole in Folge?

Vor Beginn: Das Qualifying auf dem Suzuka International Racing Course startet um 8.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.