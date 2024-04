Formel 1, Sprint Wochenenden 2024: So funktioniert das neue Format der F1

Bis vor kurzem war es noch so, dass in der Formel 1 bei Wochenenden mit Sprintrennen am Freitag das 1. Freie Training und das Qualifying für das Rennen am Sonntag über die Bühne ging. Der Samstag war für das Sprint-Qualifying und das Sprintrennen reserviert, während am Sonntag wie üblich das Rennen anstand.

Nun hat die FIA entschlossen, dies zu ändern. Beim bevorstehenden Grand Prix in China, der vom 19. bis 21. April auf dem Shanghai International Circuit gefahren wird, kommt der neue Modus zum ersten Mal zum Einsatz.

Doch wie sieht das dann konkret aus? SPOX liefert die Antwort!