Nicht Michael Schumacher und nicht Lewis Hamilton! Sebastian Vettel nennt seinen härtesten Gegner in der Formel 1

Vettels Wahl überraschte dahingehend, dass der 36-jährige Deutsche in seiner Karriere auch gegen die beiden Legenden Schumacher (siebenmal Formel-1-Champion) und Hamilton (ebenfalls siebenmal Weltmeister) antrat. Dennoch nannte er beide zwar nicht als die härtesten Kontrahenten, dafür aber als die besten Fahrer, mit denen er die Rennstrecke teilte: "Die Zahlen sprechen für sich. Michael war mein Held und Lewis ist in Sachen Statistiken der Beste", so Vettel.

Der gebürtige Heppenheimer hatte seine Formel-1-Karriere 2022 beendet. Anfang April deutete er jedoch an, dass ein Comeback nicht ausgeschlossen sei. In bisher 15 Jahren in der Königsklasse des Motorsports fuhr Vettel insgesamt 53 Grand-Prix-Siege ein.