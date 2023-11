Formel 1 - Schockierende Szenen bei Qualifying in Brasilien: "In meiner Karriere noch nie erlebt"

Am Rande des Großen Preises von Brasilien in Sao Paulo haben sich unmittelbar nach der Qualifikation am Freitagabend schockierende Szenen zugetragen. Ein aufkommender Sturm zerstörte unter anderem das Dach einer Zuschauer-Tribüne.

Journalist Andy Hone zeigte das Ausmaß der Katastrophe über seinen Social-Media-Account bei X. Dort postete er ein Bild, welches ein eingestürztes Dach einer Zuschauer-Tribüne zeigt und schrieb dazu: "Was für gruselige zehn Minuten auf der Strecke!" Ob jemand dabei verletzt wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

"In meiner gesamten Karriere habe ich so etwas noch nie erlebt", sagte der Zweitplatzierte Charles Leclerc (Ferrari) nach der Qualifikation bei Sky, welche bei noch ausstehenden vier Minuten auf der Uhr aufgrund des herannahenden Wetters abgebrochen werden musste. "Ich dachte darüber nach, am Ende der Runde reinzukommen."

"Der Himmel war wirklich schwarz. Ich wusste: Wenn der Regen kommt, dann richtig", berichtete Pole-Setter Max Verstappen (Red Bull) vom Finale des Qualifyings. "Der erste Sektor fühlte sich gut an, der Rest absolut schockierend. Es hat zwar noch nicht geregnet, aber der Wind war schon da und ich hatte Rückenwind im zweiten Sektor."

Unmittelbar vor dem Ende von Q3 waren dicke, schwarze Wolken über die Strecke in Interlagos hereingezogen. Wenig später begann es am Himmel zu blitzen und wie aus Eimern zu schütten. Die Rennleitung brach die Session schließlich aus Sicherheitsgründen ab. Die Pole sicherte sich Verstappen vor Leclerc, Dritter wurde etwas überraschend Lance Stroll im Aston Martin.