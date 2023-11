In Sao Paulo wird heute beim Grand Prix von Brasilien das Qualifying bestritten. SPOX tickert das Geschehen live mit.

Formel 1: Qualifying beim GP von Brasilien in Sao Paulo JETZT im Liveticker - Die Top 5 im Überblick

Rang Name Team 1. - - 2. - - 3. - - 4. - - 5. - -

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Brasilien in Sao Paulo JETZT im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Niemand lässt sich in die Karten schauen: Im einzigen Training ließ sich keiner so recht in die Karten schauen. Von den Topteams setzte einzig Ferrari auf einen Run mit der weichsten Reifenmischung und entsprechend waren Carlos Sainz und Charles Leclerc in der Ergebnisliste weit vorne zu finden. Red Bull setzte seinerseits nur auf einen Reifensatz und fuhr die ganze Session auf Hard. McLaren seinerseits probierte die weichen Mischungen zwar aus, beide Fahrer bogen auf den schnellen Runden aber direkt wieder an die Box ab und setzten keine Zeit. Mercedes setzte zumindest neben Hard auf den Medium.

vor Beginn Erfolgreiche Wochen für Verstappen: In den letzten Wochen gab es in der Formel 1 kaum Zeit zum Verschnaufen und nach den Wochenenden in den USA und Mexiko geht es an diesem Wochenende in Brasilien zur Sache. Gejagter ist natürlich Max Verstappen, der in Mexiko zuletzt seine eigene Bestmarke auf 16. Saisonsiege hochschrauben konnte. In Brasilien könnte der 26-Jährige seinen fünften Erfolg in einem Hauptrennen in Serie einfahren. Einzig im Katar-Sprint hatte er Piastri den Vortritt lassen müssen.

vor Beginn Welcher Pilot startet am Sonntag beim Rennen von der Pole Position? Diese Frage wird heute mithilfe des Qualifyings in Sao Paulo beantwortet.

vor Beginn Die Action auf dem Autodromo Jose Carlos Pace geht um 19 Uhr deutscher Zeit los.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Brasilien.