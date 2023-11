In Sao Paulo steht heute das Sprintrennen auf dem Plan. Wie Ihr beim Grand Prix von Brasilien live mit dabei sein könnt, erklärt SPOX.

Der Grand Prix von Brasilien wird am heutigen Samstag (4. November) mit zwei weiteren Sessions fortgesetzt. Und zwar handelt es sich dabei um den Sprint-Shootout und um das Sprintrennen. Los geht es auf dem Autodromo Jose Carlos Pace um 15 Uhr deutscher Zeit, wenn im Sprint-Shootout um die Startplätze für das Sprintrennen, das danach um 19.30 Uhr vonstattengeht, gekämpft wird. Der Sprint ist völlig unabhängig vom Rennen, das morgen um 18 Uhr stattfindet, und wird mit WM-Punkten belohnt.

Formel 1 in Sao Paulo: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im Free-TV und Livestream?

Neuer Tag, selbe Übertragungssituation. Wiedermal ist Rechteinhaber Sky für die Übertragung des Sprintrennens und des Shootouts verantwortlich. Um keine Sekunde der Vorberichte zu verpassen, müsst Ihr spätestens um 14.45 Uhr Sky Sport F1 (HD) anmachen. Wenn es dann ans Eingemachte geht und das Sprintrennen ansteht, könnt Ihr bereits ab 18.30 Uhr beim selben Sender mit dabei sein. Was das Personal betrifft, das Euch durch das Geschehen begleitet, besteht dieses aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Zeitgleich bietet Sky die Bilder auch im Livestream an. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr darauf zugreifen.

Außerdem ist in Österreich wieder ServusTV an der Reihe und zeigt die Formel 1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Der Streamingdienst der Formel 1, F1TV, ist ebenfalls die richtige Adresse, was den heutigen F1-Tag angeht. Der Zugang wird jedoch nur Bestandskunden freigeschaltet.

Formel 1 in Sao Paulo: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Sprintrennen

SPOX bietet zu beiden Sessions Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden, was die Action in Brasilien angeht.

Hier geht es zum Liveticker des Sprint-Shootouts beim Grand Prix von Brasilien.

Hier geht es zum Liveticker des Sprintrennens beim Grand Prix von Brasilien.

Formel 1 in Sao Paulo: Wo läuft das Sprintrennen beim GP von Brasilien heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Brasilien

: Großer Preis von Brasilien Session: Sprintrennen

Sprintrennen Datum : 4.11.

: 4.11. Uhrzeit : 15 Uhr (Sprint-Shootout) & 19.30 Uhr (Sprintrennen)

: 15 Uhr (Sprint-Shootout) & 19.30 Uhr (Sprintrennen) Ort : Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien)

: Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

© getty

Formel 1 - Der Rennkalender 2023