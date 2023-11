Beim Grand Prix von Brasilien geht heute das Rennen über die Bühne. Wir verraten, wer sich dabei um die Übertragung im Free-TV und Livestream kümmert.

Der Grand Prix von Brasilien erreicht am heutigen Sonntag, den 5. November, mit dem Rennen ihren Höhepunkt. Das Spektakel auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo geht um 18 Uhr deutscher Zeit über die Bühne.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream?

Wie bereits an den vergangenen beiden Tagen kümmert sich auch heute Sky um die Übertragung des Rennens in Interlagos - allerdings wird das Rennen diesmal gratis bei skysport.de, in der Sky Sport App sowie bei YouTube und TikTok angeboten.

Bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr zudem auch via TV mit dabei sein. In der Vorberichterstattung, die um 16.30 Uhr startet, werden die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen auf das bevorstehende Event eingestimmt. Das Kommentatoren-Duo besteht während des Rennens aus Sascha Roos und Ralf Schumacher.

In Österreich ist wieder ServusTV mit der Übertragung beauftragt worden. Der Privatsender stellt neben der Übertragung im österreichischen Free-TV einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Ein weiterer Anbieter, der verantwortlich für die Formel 1 zeichnet, ist der Streamingdienst F1TV. Jedoch gilt dies nur für Bestandskunden, neue Abos lassen sich in Deutschland nicht abschließen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream? Liveticker

Wir bei SPOX beschreiben das Geschehen in Interlagos in Form eines Livetickers mit. So verpasst Ihr ebenfalls nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Brasilien.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Pos. Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lance Stroll Aston Martin 4 Fernando Alonso Aston Martin 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Carlos Sainz Ferrari 8 George Russell Mercedes 9 Sergio Perez Red Bull 10 Oscar Piastri McLaren 11 Nico Hülkenberg Haas F1 12 Kevin Magnussen Haas F1 13 Alexander Albon Williams 14 Esteban Ocon Alpine 15 Pierre Gasly Alpine 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 19 Logan Sargeant Williams 20 Guanyu Zhou Alfa Romeo

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Brasilien in Sao Paulo im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Brasilien

: Großer Preis von Brasilien Session: Rennen

Rennen Datum : 5.11.

: 5.11. Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Ort : Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien)

: Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo (Brasilien) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

