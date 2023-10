Formel 1: Mehrere Sport-Superstars investieren in F1-Team

Mehrere Weltklasse-Sportler um den zweimaligen Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes investieren in das Formel-1-Team Alpine. Die Stars schlossen sich der Investment-Gruppe von Otro Capital an, wie das Anlageunternehmen am Dienstag verkündete.

Auch Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold (25) und der spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata (35) gehören zu der Gruppe, genauso wie der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (34), Golf-Superstar Rory McIlroy (34) und Football-Star Travis Kelce (34), Teamkollege von Mahomes bei den Kansas City Chiefs.

"Es ist eine aufregende Zeit für den Sport", wird Mahomes (28) in einer Pressemitteilung zitiert. Der englische Fußball-Nationalspieler Alexander-Arnold erklärte, er sei ein großer Fan der Formel 1 und liebe die "Hochdruckumgebung".

In der aktuellen Formel-1-Saison fahren für Alpine die beiden Franzosen Pierre Gasly und Esteban Ocon.