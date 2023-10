Trotz WM-Matchball: Max Verstappen ist kein Sprint-Fan

Max Verstappen kann sich als erster Fahrer in einem Sprintrennen zum Formel-1-Weltmeister krönen - zu einem Fan des Kurzformats macht den Niederländer allerdings selbst das nicht.

"Es ist einfach nicht so erfüllend", sagte der Red-Bull-Pilot am Rande des Großen Preises von Katar: "Ich bevorzuge das normale Rennformat. Das ist einfach ein bisschen spannender."

Der Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MESZ) dürfte für den Dominator allerdings zu einem reinen Schaulaufen werden, denn bereits mit Rang sechs im Sprint am Samstag (19.30 Uhr MESZ/jeweils Sky) würde Verstappen seinen dritten Titel aus eigener Kraft perfekt machen. So "schlecht" war er in dieser Saison nie, wenn es um Punkte ging.

"Ich weiß, wenn ich am Samstag gewinne oder was auch immer ich erreiche, gewinne ich die Meisterschaft. Aber ich denke, wir sind komplett darauf fokussiert, ein gutes Wochenende zu haben", sagte Verstappen, der mit dem in der Formel 1 nie dagewesenen Vorsprung von 177 Punkten auf seinen Teamkollegen Sergio Perez nach Katar gereist ist.

Das Sprintrennen, das 2021 eingeführt wurde, würde auch den Fans einiges an Spannung rauben, erklärte Verstappen: "Wenn wir ein Sprintrennen fahren, hat man für das Hauptrennen sowieso schon das große Bild. Dann denkst du dir: 'Wenn nichts passiert, es keinen Crash gibt, wird dieses Team das Rennen gewinnen.'"