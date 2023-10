Qualifyings finden in der Formel 1 üblicherweise samstags statt. Beim Großen Preis von Katar ist dies jedoch nicht der Fall, da geht es bereits am heutigen Freitag zur Sache. Doch was ist der Grund? SPOX hat die Antwort.

In Katar geht es an diesem Wochenende zum bereits 17. Mal in der laufenden Formel-1-Saison zur Sache. Der WM-Führende Max Verstappen kann im Golfstaat frühzeitig seinen dritten WM-Titel einsacken und braucht dafür nicht einmal das Rennen am Sonntag. Die Entscheidung kann bereits am Samstag fallen, lediglich drei Punkte trennen den Niederländer von der Krone.

Formel 1, GP von Katar: Warum findet das Qualifying schon heute am Freitag statt?

Dem Samstag kommt in der Formel 1 seit jeher eine bestimmte Rolle zu. An diesem Wochentag finden prinzipiell die Qualifyings statt, deren Ergebnis die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag bestimmt. Doch seit der Einführung von Sprintrennen vor zwei Jahren hat sich in manchen Fällen die Wochenendstruktur verändert. So findet nicht mehr bei jedem Grand Prix der Kampf um die Pole Position am Samstag statt. An Wochenenden mit Sprintrennen wird das Qualifying nämlich auf den Freitag vorverlegt, der Samstag ist dann für Sprint Shootout und Sprintrennen reserviert.

Exakt dies ist auch am heutigen Freitag (6. Oktober) in Katar der Fall. Zuerst geht um 15.30 Uhr das 3. Freie Training auf dem Losail International Circuit los, ehe um 19 Uhr das Qualifying stattfindet. Somit dreht sich morgen alles um das Sprintrennen, für das es, völlig unabhängig vom Qualifying und dem Rennen am Sonntag, Punkte gibt.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Katar

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 6. Oktober 15.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 6. Oktober 19.00 Uhr Qualifying Sa., 7. Oktober 15.00 Uhr Sprint-Shootout Sa., 7. Oktober 19.30 Uhr Sprint So., 8. Oktober 19.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen fährt unaufhaltsam dem WM-Titel entgegen.

Formel 1, GP von Katar: Warum findet das Qualifying schon heute am Freitag statt? Übertragung im TV und Livestream

Um die Übertragung des Qualifyings kümmern sich Sky und F1TV. Wobei F1TV lediglich seinen Bestandskundinnen und -kunden den Zugriff gewährt. Neue Abos können nämlich nicht abgeschlossen werden.

Für den großen Rest bleibt dann also nur mehr Sky übrig. Der Pay-TV-Sender bietet das Spektakel bei Sky Sport F1 (HD) an. Ab 18.30 Uhr sind Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher zu sehen und hören. Die, die das Livestream-Angebot von Sky wahrnehmen möchten, können dies mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW tun.

Formel 1, GP von Katar: Warum findet das Qualifying schon heute am Freitag statt? Übertragung im Liveticker

Zusätzlich dazu tickert SPOX das gesamte Rennwochenende live mit, so auch das Qualifying heute.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Katar.

Formel 1, GP von Katar: Warum findet das Qualifying schon heute am Freitag statt? Wichtigste Infos

Grand Prix : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Session: Qualifying

Qualifying Datum : 6.10.

: 6.10. Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : Losail International Circuit (Doha)

: Losail International Circuit (Doha) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung nach 16 Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 400 2. Sergio Perez 223 3. Lewis Hamilton 190 4. Fernando Alonso 174 5. Carlos Sainz 150 6. Charles Leclerc 135 7. Lando Norris 115 8. George Russell 115 9. Oscar Piastri 57 10. Lance Stroll 47

Formel 1: Der Stand in der Konstrukteurswertung nach 16 Rennen