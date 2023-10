Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Katar im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des Grand Prix von Katar bestreiten die Piloten heute das Rennen. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Gestern hat sich Max Verstappen zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister gekürt. Im Sprintrennen genügte ihm bereits der sechste Platz, am Ende wurde er jedoch Zweiter. Der Niederländer kann das Rennen beim Grand Prix von Katar am heutigen Sonntag, den 8. Oktober, dadurch also ganz gelassen angehen. Nichtsdestotrotz will der Red-Bull-Pilot natürlich auch heute die Ziellinie als Erster überqueren, gute Karten hat er diesbezüglich, er startet nämlich von der Pole Position.

Das Geschehen auf dem Losail International Circuit bei Doha geht um 19 Uhr deutscher Zeit los.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream

Wie gestern und vorgestern ist auch heute Sky der richtige Ansprechpartner, was die Übertragung des Formel-1-Rennens betrifft. Die genaue Adresse dafür heißt Sky Sport F1 (HD), der Sender ist nämlich als einziger für die Übertragung beauftragt worden. Vorberichte können bereits ab 17.30 Uhr, eineinhalb Stunden vor Rennstart, verfolgt werden. Zeitgleich übernimmt das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Zusätzlich dazu ist Sky auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Wer darauf zugreifen möchte, hat zwei Möglichkeiten, wie er oder sie das tun kann: das SkyGo-Abonnement oder WOW.

Der ORF bietet in Österreich das Rennen im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an.

Weiters lässt sich das Geschehen im Golfstaat auch bei F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, verfolgen. Jedoch können nur Bestandskunden das Angebot nutzen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Katar im Liveticker

Für all jene, die trotzdem keine Möglichkeit haben, live mit dabei zu sein, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Katar.

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream - Die Startaufstellung für das Rennen

Platz Name 1 Verstappen 2 Russell 3 Piastri 4 Hamilton 5 Alonso 6 Leclerc 7 Gasly 8 Ocon 9 Bottas 10 Norris 11 Tsunoda 12 Sainz 13 Perez 14 Albon 15 Hülkenberg 16 Sargeant 17 Stroll 18 Lawson 19 Magnussen 20 Zhou

Formel 1 heute live, Übertragung: Rennen beim GP von Katar im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Session: Rennen

Rennen Datum : 8. Oktober

: 8. Oktober Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : Losail International Circuit (Doha)

: Losail International Circuit (Doha) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023