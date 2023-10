Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Katar im TV, Livestream und Liveticker

In Katar geht heute der 17. Formel-1-Grand-Prix der Saison los. Wie Ihr den F1-Tag live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Formel-1-Saison 2023 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Nur noch sechs Große Preise stehen in den kommenden Wochen und Monaten im Kalender. Die Entscheidung der Weltmeisterschaft kann jedoch bereits an diesem Wochenende beim Grand Prix von Katar fallen.

Der Führende Max Verstappen braucht nämlich nur noch drei Zähler, um seinen dritten WM-Titel in Folge einzutüten. Dafür braucht er nicht einmal das Rennen am Sonntag. Da Katar zu den wenigen F1-Stationen gehört, die in Form eines Sprintwochenendes aufgebaut sind, genügt dem Niederländer am Samstag im Sprintrennen bereits ein sechster Platz.

Doch vor dem Sprintrennen muss am heutigen Freitag, den 6. Oktober, zuerst einmal das 1. Freie Training über die Bühne gehen. Die Session auf dem Losail International Circuit außerhalb von Doha geht um 15.30 Uhr deutscher Zeit los. Später, um 19 Uhr, steigt das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Katar

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 6. Oktober 15.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 6. Oktober 19.00 Uhr Qualifying Sa., 7. Oktober 15.00 Uhr Sprint-Shootout Sa., 7. Oktober 19.30 Uhr Sprint So., 8. Oktober 19.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen rast seinem dritten WM-Titel entgegen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Katar im TV und Livestream

In Deutschland gibt es grundsätzlich nur einen Anbieter, der für die Übertragung der Formel 1 zuständig ist: Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse und überträgt auch heute das Freie Training sowie das Qualifying bei Sky Sport F1 (HD). Dort ist das Training ab 15.15 Uhr, das Qualifying ab 18.45 Uhr zu sehen.

Zugriff auf den kostenpflichtigen Livestream von Sky bekommt man mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder mit WOW. Das Rennen am Sonntag wird - im Gegensatz zum Großteil der Rennen - von Sky frei empfangbar angeboten.

Der Übertragung des heutigen F1-Tages in Österreich hat sich der ORF angenommen, der zudem beide Sessions im kostenlosen Livestream anbietet.

Bei F1TV lässt sich die Formel 1 ebenfalls verfolgen, allerdings können nur Bestandskunden darauf zugreifen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Katar im Liveticker

Wir tickern beide Sessions heute live mit. So verpasst Ihr ebenfalls nichts Wichtiges vom Geschehen in Katar.

Hier geht es zum Liveticker des 1. Freien Trainings beim GP von Katar.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Katar.

