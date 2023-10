Tag zwei in Austin, beim Großen Preis der USA findet heute das Sprintrennen statt. Wer das Formel-1-Event im TV und Livestream überträgt? Alle Infos dazu liefert dieser Artikel!

Gestern wurden bereits das 1. Freie Training und das Qualifying ausgetragen, heute stehen das Sprint-Shootout und im Anschluss der Sprint an. Ein volles Programm also beim GP der USA in Austin, Texas. Aufgrund der Zeitverschiebung müsst Ihr eine Weile wachbleiben, wenn Ihr live dabei sein möchtet, ab 0 Uhr geht es auf dem Circuit of The Americas zur Sache.

Formel 1, GP der USA in Austin: Der Zeitplan für das Wochenende

Session Uhrzeit (Deutschland) Uhrzeit (USA) 1. Freies Training 20.10.2023

19.30 Uhr 20.10.2023

12.30 Uhr Qualifying 20.10.2023

23 Uhr 20.10.2023

16 Uhr Sprint-Shootout 21.10.2023

19.30 Uhr 21.10.2023

12.30 Uhr Sprint 22.10.2023

0 Uhr 21.10.2023

17 Uhr Rennen 22.10.2023

21 Uhr 22.10.2023

14 Uhr

Die Favoritenrolle hat in dieser Saison meist einer inne: der frischgebackene Dreifachweltmeister Max Verstappen. Der Niederländer sicherte sich beim vergangenen GP im Sprint bereits vorzeitig den Titel - im anschließenden Rennen schien es nicht, als wolle er so schnell seinen Fuß vom Gaspedal nehmen.

Das also die Voraussetzungen, aber wie sieht die Übertragungssituation im TV und Livestream aus? SPOX liefert Antworten.

© getty Beim GP der USA steht heute der Sprint an.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP der USA in Austin im TV und Livestream?

Auch für die Übertragung des Sprints ist wieder Sky verantwortlich, eine Free-TV-Übertragung gibt es hierzulande also leider nicht. Los geht es um 23 Uhr, also schon eine Stunde vor dem Event, auf gleich zwei Kanälen: Sky Sport F1 HD und Sky Sport Top Event. Egal, wo Ihr vorbeischaut, das Kommentatorenduo bleibt das Gleiche: Sascha Roos und Experte Timo Glock werden Euch durch die Sprintnacht begleiten.

Das gilt auch, wenn Ihr im Livestream einschaltet. Diesen könnt Ihr via SkyGo oder WOW empfangen, allerdings ebenfalls nur mit Abonnement.

Auch wenn Sky mittlerweile alleiniger Rechteinhaber ist: bei F1TV können alle, die bereits vor der Rechteumstellung Kunde oder Kundin waren, das Rennwochenende verfolgen. Neue Abos sind hier aber nicht mehr zu holen.

Formel 1 heute live: Sprintrennen beim GP der USA im Liveticker

Wenn es in der Königsklasse des Motorsports zur Sache geht, sind auch wir von SPOX dabei. Verpasst kein Überholmanöver, kein Safety Car und keinen Boxenstop:

Formel 1, GP der USA: Die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag

Rang Fahrer 1 Charles Leclerc 2 Lando Norris 3 Lewis Hamilton 4 Carlos Sainz 5 George Russell 6 Max Verstappen 7 Pierre Gasly 8 Esteban Ocon 9 Sergio Perez 10 Oscar Piastri 11 Yuki Tsunoda 12 Zhou Guanyu 13 Valtteri Bottas 14 Kevin Magnussen 15 Daniel Ricciardo 16 Nico Hulkenberg 17 Fernando Alonso 18 Alexander Albon 19 Lance Stroll 20 Logan Sargeant

