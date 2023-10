In Katar kommt heute erneut ein Sprintrennen zum Einsatz. Wer die Session live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Max Verstappen kann sich am heutigen Samstag (7. Oktober) beim Grand Prix in Katar bereits zum Weltmeister krönen. Dabei geht das Rennen auf dem Losail International Circuit außerhalb von Doha erst morgen über die Bühne. Nichtsdestotrotz stehen auch heute bereits Punkte auf dem Spiel, in Katar findet nämlich das 2021 eingeführte Sprintrennen wieder Anwendung.

Zuerst muss im Sprint Shootout um 15 Uhr deutscher Zeit die Aufstellung ermittelt werden, damit um 19.30 Uhr das Sprintrennen absolviert werden kann. Verstappen genügen dabei nur drei Punkte, umgerechnet Platz sechs.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Katar im TV und Livestream?

Wer nach einer Free-TV-Übertragung in Deutschland sucht, wird enttäuscht. Die Übertragungsrechte liegen einzig bei Sky, das das Sprintrennen nicht nur im Pay-TV, sondern gegen ein SkyGo-Abonnement oder bei WOW auch im kostenpflichtigen Livestream anbietet.

Um von der Vorberichterstattung keine Sekunde zu verpassen, müsst Ihr spätestens um 18.30 Uhr den Sender Sky Sport F1 (HD) eingeschaltet haben, von da an übernehmen Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher und führen Euch durch das Geschehen.

Anders als in Deutschland wird Verstappens Jagd auf WM-Titel Nummer drei in Österreich im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Der ORF ist an der Reihe und stellt neben der Free-TV-Übertragung einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Darüber lässt sich das Sprintrennen auch bei F1TV verfolgen. Allerdings können den Streamingdienst der Formel 1 nur die nutzen, die bereits ein gültiges Abonnement haben.

SPOX tickert nicht nur das Sprintrennen, sondern auch den Shootout in Katar live mit. So geht Euch nichts vom Geschehen auf dem Asphalt durch die Lappen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Sprintrennen beim GP von Katar im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix : Großer Preis von Katar

: Großer Preis von Katar Session: Sprintrennen

Sprintrennen Datum : 7. Oktober

: 7. Oktober Uhrzeit : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Ort : Losail International Circuit (Doha)

: Losail International Circuit (Doha) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Stand in der Fahrerwertung nach 16 Rennen

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 400 2. Sergio Perez 223 3. Lewis Hamilton 190 4. Fernando Alonso 174 5. Carlos Sainz 150 6. Charles Leclerc 135 7. Lando Norris 115 8. George Russell 115 9. Oscar Piastri 57 10. Lance Stroll 47

Formel 1: Der Stand in der Konstrukteurswertung nach 16 Rennen